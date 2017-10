Hillary Clinton forteller hva som skjedde i bilen den kvelden hun tapte presidentvalget

Mange reagerte med sjokk og vantro da vinneren av presidentvalget i USA i 2016 ble Donald Trump og ikke Hillary Clinton.

Så også for Hillary Clinton.

I et åpenhjertig intervju med Graham Norton forteller hun hva som skjedde etter at kameraene ble slått av den kvelden hun tapte valget.

- Åh. Etter at jeg hadde holdt talen min ... Det var så mange av mine venner og støttespillere der som gråt ... Så jeg trøstet dem fordi de var like fortvilet som meg, forteller Clinton.

- Så fikk jeg noen telefoner. Og da det endelig var over, gikk jeg ut til bilen sammen med min mann. Vi satt oss inn bak, og da var det akkurat som om noen trakk proppen ut av sluket.

- All energien, alt adrenalinet - som jeg hadde kjørt på i månedvis, for du får ikke nok søvn og det er egentlig et konstant maraton - [rant ut].

- Så jeg bare kollapset. Jeg kunne ikke tro det som hadde skjedd. Jeg følte med så forferdelig. Jeg følte med så ansvarlig for tapet.

Så jeg bare kollapset. Jeg kunne ikke tro det som hadde skjedd. Jeg følte med så forferdelig. Jeg følte med så ansvarlig for tapet. Hillary Clinton

Hillary Clinton forteller at hun og mannen Bill Clinton kom seg hjem, hun fikk på seg en joggebukse og fleece, og så bare vandret hun rundt i huset.

For å lette på humøret dro ekteparet på en skogtur dagen derpå. Og det var her hun møtte på den unge moren som spurte om hun kunne gi henne en klem. Bildet av de to gikk snart viralt.

- Jeg kom rundt en sving, og møtte på en ung kvinne med babyen sin i en bæremeis. Hun så meg, og ropte ut og spurte om hun kunne gi meg en klem. Og det fikk hun.

- Hun var ute av seg, og det er hva jeg erfarer nærmest daglig. Så mange mennesker - særlig kvinner, men ikke bare, har vært så ute av seg av alle mulige årsaker.

Senere i intervjuet kommer Graham Norton inn på seremonien der Donald Trump bli innviet som USA 45. president - en seremoni Hillary Clinton ikke kom seg unna.

Under talen til Trump satt hun ved siden av George Bush jr. Kommentaren hans etter talen føler vi nærmer seg legendarisk.

Her er Hillary Clintons versjon:

I tillegg til Clinton gjester også Jeff Goldblum, Gerard Butler, Jack Whitehall og Gregory Porter The Graham Norton Show.

Programmet sendes fredag 27. oktober kl. 22.00 på BBC Brit.