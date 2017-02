Her er første titt på nye Top Gear

Første sesong av Top Gear uten Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond gikk ikke helt smertefritt.

Faktisk var det så mange indre stridigheter i teamet at LeBlanc stilte ultimatumet: "Enten går Chris Evans, eller så går jeg" i forkant av sesong 2.

Hva som har skjedd på bakrommet kan vi bare spekulere i, men Chris Evans er i alle fall ute av Top Gear, og årets sesong ledes av Matt LeBlanc sammen med Chris Harris og Rory Reid.

I den ferske og første traileren med trioen, ser det ut som om humoren er tilbake i Top Gear, og det later ikke til å skorte på hesblesende bilaction selvsagt.

I den 90 sekunder lange videoen blir de tre kalt inn på teppet og grillet av en av BBCs forsikringsagenter. Mellom de noe ... kreative svarene kommer små glimt fra den kommende sesongen.

Her får vi se LeBlanc i smoking bak rattet på en Aston Martin DB11 mens han blir omringet av en politistyrke i Montenegro. Harris drifter den nye Ferrari FXX K i Daytona, Reid smadrer en taxi in Kazakhstan - og det ser ut til at gutta må redde en gjeng nakne fjellturister i en russiskbygd Avtoros Shaman på Isle of Man.

Ja, og så er selvsagt The Stig med.

Den nye sesongen av Top Gear har ikke fått en premieredato i Norge ennå, men BBCs talsperson forsikrer overfor Side3 at det er snakk om tidlig vår.

Ta en titt på traileren i toppen av artikkelen. Tror du det er håp for Top Gear?