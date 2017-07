Her er alt du trenger å vite før neste sesong av Game of Thrones

La oss få det unnagjort med en gang. Denne saken inneholder avsløringer fra alle de seks første sesongene av serien.

Har du ikke sett alle episodene fra sesong 1 til 6 så skal du ikke lese denne saken. Den inneholder i tillegg omtale av teorier om hva som kan skje i sesong syv, men det er bare teorier siden ingen vet hva som vil skje i sesong syv siden George R.R. Martin ikke har skrevet bøker som kan avsløre noe som helst.

Dette skjedde i siste episode av sesong 6

Den siste episode i forrige sesong av Game of Thrones var så innholdsrik med så mange konsekvenser, sjokk og tvister at selv den beste serietitter ville trengt notatblokk for å få med seg alt.

La oss begynne i King`s Landing. Dronningen av de syv kongerikene er nå Cersei Lannister. Etter at hun utryddet omtrent alt som kunne krype og gå av motstandere i byen og hennes sønn, den sittende kongen – Tommen – tok sitt eget liv. Akkurat som profetien sa tok det tre av hennes barns liv å gi henne makten hun så sårt ønsket seg.

I tillegg er det en ny konge i nord. Jon Snow er kronet til King of the North.

En liten detalj du muligens gikk glipp av, som nok har en del konsekvenser i den kommende sesong, er at Olivia Tyrell (moren til Margaery, som ble drept av Cersei) er alliert med sandslangene, eller Dorne.

Dragemoren er på vei med sine hærer over vannet, med dragene i lufta. Hun er nå alliert med Grejoys flåte, Unsullied og Dothraki.

Arya hevnet seg på Walder Frey ved å først servere ham en pai av hans sønner, og så drepe ham. Noe som betyr at Edmure Tully kan ta over Riverrun (han er onkelen til Arya). Hvis du ikke helt husker Aryas drapsliste så var den som følger: Walder Frey (drept), Cersei (lever), The Mountain (drept, men han er levende død nå), The Hound (lever, men Arya har sagt han er tatt av listen og hun tror han er død), Melisandre (lever, men hun er heller ikke på den siste listen Arya gjentar), Beric Dondarrion (drept flere ganger, men han kommer tilbake), Thoros of Myr (lever), Ilyn Payne (nei), Ser Meryn Tant (drept), Joffrey (drept), Tywin Lannister (drept).

I tillegg har du situasjonen til Bran som har sett kongen av White Walkers i en drøm/visjon, og han er den treøyde ravnen… I en annen visjon så han at kongen i nord, Jon Snow, er sønnen til Lyanna Stark (søsteren til Ned) og Rhaeger Targaryen (sønnen til the Mad King som ble drept av Robert Baratheon, kongen i starten av Game of Thrones-serien).

Hva mer må du vite?

Dette er en slags spoiler hvis du ikke har lest bøkene, men det er greit å vite det. I bøkene er det en del av spådommen til Cersei (om at hun vil gifte seg med Robert, få tre barn som dør og bli erstattet av en yngre dronning) at hun blir drept av sin yngre bror. Med tanke på hvordan Jamie nå ser ut til å føle for sin søster, og det noe problematiske forholdet til Tyrion er det en ting vi kanskje kan se fram til i denne sesongen – eller neste. Om det blir en del av serien, som er usikkert.

Hvem har sverd som kan drepe White Walkers?

Jon Snow har Longclaw, Brienne har Oathkeeper og Samwell stjal med seg Heartsbane fra familien sin. I tillegg ligger det et sverd på liket til Joffrey. Disse sverdene er laget av valyrisk stål. Basert på hva som står i bøkene finnes det også noen andre sverd av det som på engelsk kalles Valyrian steel. Targaryen hadde et sverd som het Blackfyre som er borte. Samme familie hadde også et sverd kalt Dark Sister, som også er borte. Lannister-familien hadde et sverd kalt Brightroar, som også er borte. Sverdene kan visstnok kun lages av drageflammer og magi, muligens blodmagi.

Hva vet vi om white walkers?

La oss begynne med at de første is-zombiene ble laget av iskongen fra babyguttene som Craster (han som fikk barn med sine døtre) ofret. Night King, som er navnet på kongen, er eldre enn hele de fem kongerikene. Kongen styrer både white walkers og wights. Sistnevnte er zombier, lik som lever. I motsetning til white walkers som er vanskelig å drepe kan disse bekjempes med ild. White walkers må drepes med valyrisk stål eller dragonglass (se under).

Night King var en av First Men (de første menneskene som kom til Westeros), som ble fanget av barna av skogen. Leaf (hun som reddet Bran) var en av dem og da i krig med menneskene. Hun skapte ham ved å drepe ham med dragonglass. Hennes rase skapte white walkers for å bekjempene menneskene.

Det vi også vet er at de ikke kan gå gjennom veggen i nord fordi den er beskyttet av magi, så hvordan det problemet løses får vi muligens vite i løpet av neste sesong.

Dragonglass

I all oppsummeringen er det viktig å ikke glemme Dragonglass. Det er nemlig ikke bare valyrisk stål som kan drepe White walkers, det samme som lagde de første walkerne kan også drepe dem. Det var children of the forest som brukte dette som våpen, og kanskje kan Brans nye venner hjelpe til med å skaffe mer?

Religion

Lord of the light er en av religionene, men det er mange andre. Vi har allerede sett hvor gudfryktige mange er i Westeros, og noen tror på nye guder og noen på gamle. Dette vil garantert ha mer å si.

De tre store religionene er Old Gods (of the forest) som stort sett kun har fotfeste nord i Westeros. Denne religionen var der da de første kom til landene, og er også religionen til Children of the Forest.

Faith of the Seven er religionen som blant annet High Sparrow tilkjennega seg til, og er den største i Westeros.

Drowned God er religionen til folkene som bor på jernøyene (iron islands).

De forskjellige teoriene

Det som følger er ikke direkte spoilere, men forskjellige fanteorier basert på ting som er sett i serien og hva man har lest i bøkene. For noen kan dette være i nærheten av spoilere, men dette er ikke faktabaserte teorier. Det er rene spekulasjoner. Uansett: Les videre på egen risiko.

Jon Snows saga?

Jon er en Stark, og en Targaryen. Han er både ice og fire, som bokserien heter – a song of ice and fire. Hele bokserien, og TV-serien er historien om Jon Snow. En versjon av denne teorien – med basis i navnet på bokserien er at hele serien er sagaen om ice (Jon) og fire (Daenerys). I den versjonen er det en viss sannsynlighet at de gifter seg.

En annen teori rundt Jon Snow er at han er Azor Ahai, warrior of the light. Det betyr at Jon vil kunne vekke drager til live, og at han får sverdet Lightbringer som kan bekjempe det meste. Profetien sier at han vil gjenfødes i prinsen som ble lovet. Melisandre oppdaget at det ikke var Stannis, og håper vel kanskje at det blir Jon Snow?

Hva med Bran?

Enkelte teorier har samlet sammen en del forskjellige hypoteser om Bran. En av dem er at han kommer til å kunne skifte form til en drage. En av de andre teoriene er at Bran er personen bak det meste ettersom han reiser fram og tilbake i tid, og kanskje også var den som gjorde the Mad King gal ved å invadere hans sinn mens han reiste i tid.

Alt er en bok av Sam

Denne teorien går ut på at Sam skriver en bok, og alt det som foregår i serien er en del av plottet i boken eller historien Sam forteller.

Euron Greyjoy får sin egen drage

Han har, etter sigende, skaffet seg Dragonbinder som kan kontrollere en drage. Hva han gjør med den, og hvorfor kan det bare spekuleres i.

Bran er Bran the Builder

Bran er nok mer sentral enn man kan ane, og kanskje er han også Bran the Builder - mannen som bygde Winterfall og the Wall. I tillegg er kanskje Winterfell faktisk det som kan slå white walkers. En relativt avansert teori er at Winterfell har en krypt med de gamle kongene i nord, og disse vil igjen leve for å slå tilbake angrepet. Er du interessert i denne kan du google videre, men det er avanserte greier så du er advart.

... og da har vi ikke tatt med at Littlefinger kanskje gifter seg med Cersei, at The Night King er en Stark eller at hele Game of Thrones er en science fiction-historie hvor alt foregår i framtiden?