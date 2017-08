I første sesong av "Game of Thrones" var Arya Stark ei sjarmerende lita urokråke.

Men etter et liv i skyggen av de mange mørke kreftene i Westeros, er hun i dag en fullvoksen sverdsvinger og blodtørstig snikmorder med en dose svartekunster i arsenalet.

Den yngste Stark-datteren har mye å hevne, og i sentrum for hevntoktene er dødslisten Arya messer for seg selv hver natt.

Flere på listen er allerede tatt av dage, men det er mange igjen. Her er alle navnene på Arya Starks dødsliste, og hvorfor Arya mener de fortjener plassen.

Cersei Lannister

Cersei anklaget Aryas far, Ned Stark, for forræderi og fikk ham arrestert. Anklagene var falske, men de førte likevel til at Ned ble henrettet foran øynene på Arya.

Status: I live og klamrer seg til jerntronen.

Ilyn Payne

Det var Ilyn Payne som henrettet Ned Stark etter ordre fra Cerseis forhatte sønn Joffrey.

Status: Vi har ikke sett ham på en stund, men skal være i live.

Melisandre

Den røde kvinnen havnet på Aryas liste for å ha ledet vennen Gendry bort fra Brotherhood Without Banners, en opprørsgruppe som jobber for de fattige - og da gjerne mot Lannister-familien.

Status: Ekstremt gammel, men i live.

Beric Dondarrion

Beric solgte Gendry til Melisandre, og satt The Hound fri.

Status: I live, og er på tokt med Hunden nok en gang.

Thoros of Myr

Står på lista av samme grunn som Beric.

Status: I live, og henger sammen med Hunden og Beric Dondarrion.

Polliver

Stjal Aryas sverd, The Needle, og drepte vennen hennes Lommy.

Status: Død. Arya fikk til slutt tilbake sverdet sitt, og stakk det rett i halsen på Polliver.

Joffrey Baratheon

Med et glis om munnen beordret han hodet av faren Ned Stark. Han fikk også vennen Mycah henrettet.

Status: Død. Forgiftet av Littlefinger og Olenna Tyrell.

Rorge

Slottet Harrenhals fryktede torturist. Truet også med å voldta Arya.

Status: Død. Arya drepte ham etter at han gikk til angrep på henne og Hunden.

Gregor "The Mountain" Clegane

Psykopat som stod for mye av torturen ved Harrenhal og blodige raid rundt om i Riverlands.

Status: Zombie. Så godt som drept av Oberyn Martell, men vekket til live av Mester Qyburn til et liv som Cerseis maskerte livvakt Robert Strong.

Sandor "The Hound" Clegane

Broren til "Fjellet" drepte Aryas venn Mycah på ordre fra Joffrey i sesong én.

Status: I live. Arya og The Hound har et langt forhold, og hun etterlot ham for å dø i sesong fire. Men han overlevde, og har siden begynt på et nytt og bedre liv. Vi får se om han kanskje blir strøket av listen dersom de møtes igjen.

Tywin Lannister

Den virkelig hjernen bak drapet på moren og broren i The Red Wedding hos Walder Frey.

Status: Død. Skutt med en armbrøst av sønnen Tyrion mens han satt på do.

Meryn Trant

Meryn Trant drepte Aryas elskede fektelærer, og ble med det den første personen hun skrev opp på dødslisten sin.

Status: Veldig død. Arya stakk ham først i øynene, før hun gjennomhullet kroppen hans og til slutt skar over strupen.

Walder Frey

To stikkord: Red Wedding.

Status: Død. Før Arya skar over strupen hans, serverte hun ham en pai med kjøtt fra sønnene hans Lotha og Black Walder.

Kilde: Business Insider.