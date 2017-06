Forvirret? Her er guiden du trenger til «American Gods»

TV-serien (i mangel av et nytt og bedre ord) American Gods er basert på boken med samme navn skrevet av Neil Gaiman.

Serien vises i USA på Starz, men her i Norge ser du den på Amazon Prime. Folkene bak serien har laget seriene Wonderfalls, Hannibal og av fyren som har skrevet ting som Logan og Blade Runner 2049.

De åtte første episodene er nå tilgjengelig, og en sesong to vil komme. For deg som skal se serien, eller har sett den, gir vi deg en liten guide til hvem som er hvem og hva som er hva.

Shadow Moon

Andy Haddock er født i Oslo. Ja, Oslo i Norge. Han vokste likevel opp i USA. I boken, og serien, er Shadow Moon datter av afro-amerikansk mor og hvit far. Hans døde kone Laura Moon er altså også Laure McCabe (eller Dead Wife som Mad Sweeney).

SPOILER: Faren til Shadow Moon er Mr. Wednesday (se under), og han er også kjent som Balder. Han er den milde og gode guden, som er for god for denne verden. Når Loke dreper Balder er det første tegn på Ragnarok (Loke er hans bror, Tor en av de andre).

Mr. Wednesday

Wotan, Grimnir, enøyd. Odin. Mr. Wednesday er ingen andre enn kongen over norrøne guder.

Hovedpersonen i serien har forskjellig øyefarge (det ene er altså et glassøye siden Odin ga bort sitt ene øye i bytte mot visdom). Ravnen han snakker med er vel enten Hugin eller Munin. I serien ser du også at han ser på en ulv, dette er nok Geri eller Freki - hans kompanjonger i norrøn mytologi. Wotan er for øvrig det nordgermanske navnet på Odin, mens Grimnir er et norrønt navn på Odin blant annet brukt i Grímnismál (fra poetiske Edda).

Bilquis

I Bibelen er dette dronningen av Saba. Hun var herskerinnen over kongedømmet Saba (sannsynligvis dagens Etiopia eller jemen). Hun var svært velstående og gavmild. Basert på muntlige tradisjoner ble dronningen omtalt som halv-menneske og halvt-demon (en djinn, fra førislamsk arabisk mytologi).

Zora Polunochnaya, Zorya Utrennayaya og Zorya Vechernayaya

Disse tre gudinnene er fra slavisk mytologi og er henholdsvis midnattsstjernen, morgenstjernen og kveldsstjernen. I mytologien finnes det dog to, og Gaiman skapte den siste (Zorya) selv.

Mad Sweeney

Dette er en amerikansk versjon av Buile Shubhne fra gælisk mytologi og historiefortelling, en konge som forlot et slag etter å ha blitt gal for et liv i konstant vandring.

Mr.Ibis er den gamle egyptiske guden Thoth, guden for visdom og skrivekunst. Anubis er den egyptiske guden for etterlivet og mumifisering (og jobber da selvfølgelig i en begravelsesbyrå). Czernobog (mannen med slegga) er basert på slavisk mytologi - den mørke guden (i motsetning til Belobog, som er den lyse guden). Easter er den gamle germanske guden Ostara og grunnen til at påske heter easter på engelsk. Vulcan er en romersk gud, og var flammenes gud.

Hva så med de nye gudene? De er enkelt nok teknologi, media og ... verden selv.