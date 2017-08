Emilia Clarke om den episke nakenscenen

Spoileradvarsel: Om du ikke har sett fjerde episode i sesong seks av Game of Thrones kommer det spoilere lenger ned i teksten.

Det er mange grunner til at Game of Thrones har blitt verdens største TV-serie. Det er ikke bare de rekordhøye summene som går med i produksjonen av hver episode, men vel så mye at serien skaper et troverdig univers som tar publikum på alvor.

Her holdes ingenting tilbake når det gjelder maktkamp, vold og sex, helter skrives inn og ut av serien med et enkelt sverdslag, og skuespillerne har måttet stille opp i de mest provoserende nakenscener.

En som tidlig ble en representant for Game of Thrones' hensynsløse univers var Emilia Clarkes rollefigur Daenarys "Khaleesi" Targaryen. Hun måtte finne seg i å bli tuktet av sin ondskapsfulle bror inntil hun oppdaget med både kropp og sjel at hun selv var bedre egnet til å føre Targaryen-navnet videre.

Etter sesong tre var det imidlertid slutt på nakenscenene for Clarke.

Sesong fire og fem fikk samtidig kritikk fra fansen for unaturlig å skjule nakne kropper der den type hensyn ikke var tatt tidligere, og som virket påtatt i universet serien hadde skapt.



I 2015 skrev Clarke på Instagram at hun likevel ikke var imot å stille naken - dersom det styrket historien:



In drama, if a nude scene forwards a story or is shot in a way that adds insight into characters, I’m perfectly fine with it. Sometimes explicit scenes are required and make sense for the characters/story, as they do in Westeros. If it’s gratuitous for gratuitous sake, then I will discuss with a director on how to make it more subtle. In either case, like a good Mother of Dragons, I’m always in control.