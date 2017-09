Dette er grunnen til at de to «Game of Thrones»-stjerne aldri er i samme scene

NB! Artikkelen inneholder avsløringer om sesong syv av «Game of Thrones».

Sesong syv av «Game of Thrones» er ferdig for denne gang og nå må bare smøre seg med tålmodighet. Den siste sesongen av serien er nemlig ikke ventet å komme på TV-skjermen før i 2019.

Siste episode var en herlig kakofoni av svik, kjærlighet, vold, sex og drama - som det vanligvis er med «Game of Thrones». Men nå viser det seg at det ikke er helt udramatisk bak kameraene heller. Den observante seer har kanskje fått med seg at Jaime Lannisters høyre hånd (i dobbel forstand), ser Bronn (spilt av Jerome Flynn), og Cersei Lannister (spilt av Lena Heady) sjeldent er med i samme scene - til tross for at det ville vært naturlig med tanke på Jaimes nære vennskap med Bronn.

I siste episode var det også et naturlig møte da Jon Snow, Daenerys, Cersei og resten av bøtteballetten skulle møtes for å diskutere utfordringen med «The Night Walkers». Men i stedet for å stå ved Jaimes' side, tok Bronn og Podrick seg en øl.

Jerome Flynn (Bronn) and Lena Headey (Cersei) dated & it ended on such bad terms that their contracts state they cant share a scene together pic.twitter.com/hZnVfcIPbv — Thrones Facts (@thronesfacts) 29. august 2017

Nå viser deg seg at årsaken til at Bronn og Cersei aldri har en scene sammen skyldes drama utenfor kamera. Ifølge den britiske avisen The Telegraph skal nemlig Heady og Flynn vært et par, men gjorde det slutt i 2002 - lenge før «Game of Thrones»-eventyret startet. Etter bruddet skal de to ikke være på talefot med hverandre og nekte å spille inn scener sammen.

- Jerome og Lena er ikke på talefot og er aldri i samme rom samtidig. Det er virkelig synd. En stund virket det som de var venner igjen, men nå er beskjeden at de for enhver pris skal holdes avskilt, fortalte en kilde fra settet til avisen i 2014.

Etter syv sesonger og 67 episoder har de to skuespillerne kun vært i én scene sammen, og da uten noen form for replikkveksling.

Det er sjeldent kult å arbeide med eks-kjæresten.

