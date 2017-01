Dette er de glemte TV-seriene du bør få med deg

Boston Legal og 90-tallsforglemmelsen Nowhere Man er to serier du definitivt bør få med deg.

Et av de store buzz-ordene for tiden er «bindge-watching» - altså at man kaster seg over TV-serier i et stort jafs.

Men hvilke serier er det en egentlig bør kaste seg over?

Vi i Side3 har vi forsøkt å finne frem til de litt skjulte juvelene. Seriene som aldri tok helt av, til tross for høye kvalitet - eller serier som rett og slett har blitt litt glemt.

Dette er seriene som ikke nødvendigvis fortjener å være på listen over «tidenes beste», slik som Game of Thrones, Friends eller Sopranos, men som likevel du absolutt burde få med deg.

Nowhere Man

Dette er en av TV-historiens kanskje mest undervurderte og geniale TV-serier, som går på tvers av en del tradisjonelle sjangere. Den handler om fotografen Thomas Veil som opplever sitt store sjokk, nemlig at absolutt ingen kjenner ham igjen. Livet hans er rett og slett slettet.

Kona aner ikke hvem han er og er gift med en annen, vennene hevder de ikke har sett ham, fotoutstillingen hans er ikke lenger hans.

Thomas tror han er utsatt for en massiv konspirasjon som følge av noen grufulle bilder han har tatt i jungelen av amerikanske soldater som begår henrettelser. Serien følger hans jakt på sin egen fortid og dem som tok den fra ham.

Boston Legal

Boston Legal er en av de beste rettsdrama-seriene, og dukker opp som en litt mer feelgood-spinnoff av den litt dystre The Practice laget av TV-legenden David E. Kelly.

Serien handler om den svært eksentriske advokaten Alan Shore, spilt av Blacklist-stjernen James Spader, i et herlig tospann med den kanskje enda mer eksentriske og delvis senile superadvokaten Denny Crane - spilt av legendariske William Shatner.

Serien klarer å kombinere alvorlige temaer, intriger og helt vanvittige juridiske problemstillinger som ingen annen serie har klart.

Forever

Dette er en typisk serie av typen «person med spesielle evner hjelper en drapsetterforsker». Vrien til Forever er at hovedpersonen er en person som ganske enkelt har dødsforakt fordi hver gang han blir drept, våkner han til live igjen i havet utenfor Manhattan - og han eldes ikke.

Med 200 år på baken, jobber han som rettsmedisiner på søken etter dødens mysterier. Det er her han møter den svært attraktive drapsetterforskeren Jo Martinez.

Til tross for et litt dystert plott, er dette egentlig en feelgood-serie.

Serien ble dessverre kansellert etter én sesong. Årsaken var verken dårlige seertall eller misnøye med serien, men en TV-kanal som ønsket å ta mer av produksjonen "in house" fremfor å kjøpe inn.

Veronica Mars

Veronica Mars er serien mange kanskje har hørt om, men som med sitt noe tenåringspreg fra en tenåringskanal kanskje aldri fikk helt den respekten den egentlig fortjenten. Det ble likevel et massiv gjennombrudd for Kirsten Bell.

Serien handler om en langt over gjennomsnittlig intelligent tenåringsjenten som jobber som ved siden av å gå på High School, også jobber som privatdetektiv i firmaet til sin far - en tidligere Sheriff - i et styrtrikt forstadssamfunn der det er mye dritt bak lukkede dører.

Psych

Serien er omtalt som «den morsomste serien du aldri har sett», kanskje fordi første sesong ikke helt satt som spikret. Serien utviklet seg derimot fort til å bli en ustyrtelig morsom TV-perle.

Psych handler om Shawn Spencer, sønn av en pensjonert politimann, som helt fra han var liten av ble terpet i kunsten å legge merke til detaljer av sin far. I voksen alder, uten en formell utdannelse, bestemmer han seg for å bruke sine observasjonsevner til å late som om han er «synsk» og starte som privatetterforsker sammen med bestevennen.

Six Feet Under

Six Feet Under er en av de «originale» kvalitetsseriene som HBO lagde, og har blant annet den kommende Dexter-stjernern Michael C. Hall i en av hovedrollene.

Serien følger en familie som driver et begravelsesbyrå i en liten by i California, som sliter med å holde hjulene i gang etter at faren i huset blir drept i en bilulykke.

Dette er en serie som får deg til å føle med hovedpersonene på en helt annen måte enn det som er vanlig i TV-serier - og har forøvrig tidenes aller beste serieavslutning.

White Collar

Dette er serien som har blitt juvelen fra USA Network sin gullalder, i en periode der de potensielt hadde den sterkeste rekken med serier hos noen konkurrent: Suits, Psych, Burn Notice, Graceland, Covert Affairs, Royal Pains, Monk, Low and Order og Necessary Roughness,.

Serien handler om en supersmart, superkarismatisk svindler og kunsttyv som blir innhentet av FBI. Men fremfor å tilbringe de neste årene bak murene, hjelper han hvitsnippsdivisjonen til FBI.

Men ved siden av å hjelpe FBI, fortsetter han sin egen agenda...

Justified

Mange har spurt seg selv om hvorfor denne serien fra nisjekanalen FX aldri har tatt helt av. Vi tør ikke å gi svaret.

Men serien handler om en US Marshal ved navn Raylan Givens som muligens er født et lite århundre for sent, og som flytter hjem til sin falleferdige hjembygd i Kentucky hvor han blir lovens lange, brutale arm.

Serien er på mange måter en moderne western-serie.

Rescue Me

Dette er Dennis Leary slik du aldri trodde du skulle se ham. Rescue Me er lagt til brann- og redningstjenesten i New York i kjølvannet av terrorangrepene 11. september, der brannmennene både ble de store heltene, men også store taperne med arr for livet. På mange måter.

Serien spinner seg rundt livet til den alkoholiserte tøffingen Tommy Gavin som står i spagaten mellom sin egen uovervinnelighet, savnet etter bestekameraten som døde i terrorangrepene og forholdet til ekskona.

It's Always Sunny in Philadelphia

Friends har på mange måter blitt definert som tidenes komedie-suksess med sine 10 sesonger. Cheers holdt det gående i 11 sesonger.

Men serien som alltid har gått litt under radaren, men som aldri ser ut til å skuffe, er definitivt It's Always Sunny in Philadelphia. Den 12. sesongen begynner nå i januar, og den er allerede fornyet for en 13. og 14. sesong!

Serien handler om en litt dysfunksjonell gjeng med folk som kunne fått til mer i livet sitt som driver en irsk bar i Philadelphia, og som ikke nødvendigvis er den mest trofaste gjengen i historien.

Er det noen andre serier vi burde hatt med? Del dine tips i kommentarfeltet under!