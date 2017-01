Dette er årets nye serier på Netflix

Vi er noen dager inn i det nye året og mange er sikkert godt i gang med nyttårsforsettene.

Mindre usunn mat, kutte ut alkohol og bevege seg mer er nok tre punkter som står på manges lister over ting å bli bedre på i 2017.

Uheldigvis er ikke virkeligheten alltid det samme som drømmen. De aller fleste av oss kommer nok til å kaste inn håndkleet etter noen uker og falle tilbake på gamle synder med sofaen, potetgull og TV'en.

Heldigvis trenger ikke tilbakefalle å være helt bortkastet. De store strømmetjenestene har nemlig en rekke godbiter å tilby abonnentene utover 2017.

Side3 har sjekket ut hva de største har å komme med i året som kommer.

Tidligere denne uken har vi skrevet om hva nytt som dukker opp å HBO i løpet av året.

Netflix tok Norge med storm da det ble lansert i 2012. Etter den tid har de gått fra å tilby TV og film fra andre til egenproduserte serier. Visstnok skal de

Sherlock - 2. januar



Storbritannias mest sette TV-program i høytiden er tilbake med sin fjerde sesong. Fansen har måtte vente to år, men nå er Benedicte Cumberbatch endelig tilbake som verdens mest geniale (og arrogante) detektiv, Sherlock Holmes.

De foregående sesongene ble sendt på NRK, men Netflix har sikret seg rettighetene til å strømme serien utenfor Storbritannia.

De to første episodene er allerede ute, mens sesongens siste episode kommer 15. januar.

Series of Unfortunate Events - 13. januar

Barnebok-serien "A Series of Unfortunate Events" skal ha solgt over 65 millioner eksemplarer og blitt oversatt til 41 språk.

I 2004 ble den populære bokserien omgjort til film med Jim Carrey i hovedrollen. Nå har Netflix på ny blåst liv i bøkene, og i 13. januar kommer første sesong på åtte episoder til en Netflix-konto nær deg.

I serien følger vi søsknene Violet, Klaus og Sunny Baudelaire som blir plassert hos deres onde slektning, grev Olaf, etter begge foreldrene dør i en mystisk brann. Det kommer etter hvert frem at Baudelaire barnas nye formynder er mer interessert i arven etter foreldrene enn deres ve og vel.

"How I Met Your Mother"-stjernen Neil Patrick Harris har rollen som grev Olaf. Alle episodene vil bli tilgjengelige 13. januar.

Santa Clarita Diet - 3. februar



Lite vites om Netflix nye serie, "Santa Clarita Diet", foruten at "Deadwood" og "Justified"-tøffingen Timothy Olyphant og filmstjernen Drew Barry spiller et meglerektepar som mistrives med hverdagen. Men etter en tragisk hendelse forandrer ting seg dramatisk - til det bedre.

Marvel's Iron Fist - 17. mars



Så langt har Netflix samarbeid med Marvel resultert i "Daredevil", "Jessica Jones" og "Luke Cage". 17. mars er det på tiden med en ny hardtslående superhelt i Netflix' "Iron Fist", basert på Marvel-tegneserien med samme navn.

Finn Jones, sist sett som Loras i "Game of Thrones", har tittelrollen som kampsporteksperten Danny Rand som slåss mot New Yorks underverden med nevner av stål.

Netflix har også avslørt at en serie med alle disse fire heltene sammen, kjent som "The Defenders", vil komme på strømmetjenesten i løpet av året.

Bill Nye Saves the World - våren 2017

I USA har vitenskapsmannen Bill Nye nesten blitt synonymt med å stille opp i TV-debatter mot klimanektere.

I løpet av våren får den sløyfekledde vitenskapsmannen sitt eget prateprogram som vil utforske vitenskapelige temaer og utfordringer. Det vil bli kjente gjester, eksperimenter og demonstrasjoner.

Med seg på laget har han fått en rekke andre forskere, samt supermodellen Karlie Kloss.

Et bilde publisert av Karlie Kloss (@karliekloss) onsdag 09. Mars. 2016 PST

Dear White People - 2017



Basert på en populær film med samme navn fra 2014, tar satireserien "Dear White People" for seg spørsmål rundt rasisme og identitet ved et prestisjefylt universitet i USA.

Filmen fikk gode kritikker da den kom og vant en rekke priser. La oss håpe serien blir like god.

Friends From College - 2017

Mer komedie fra Netflix. "Friends From College" kommer fra Nicholas Stoller, regissøren av filmer som "Forgetting about Sarah Marshall", "Get him to the Greek" og "Neighbors".

Som tittelen avslører, handler serien om en gruppe venner fra college som nå er i starten av førtiårene og sliter med å balansere karriere, familie og relasjoner seg imellom. Komiker Keegan-Michael Key (kjent fra sketsj-showet "Key and Peele") og Cobie Smulders ("How I Met Your Mother", "Avengers") har sentrale roller i serien.

Komiker Keegan Michael Key (til venstre) og skuespiller Cobie Smulders har to av hovedrollene i Netflix nye dramakomedie "Friends from college". Serien kommer i løpet av sesong 2017.

Girlboss - april



22 år gammel startet amerikanske Sophia Amoruso å selge vintageklær på eBay under navnet "Nasty Gal Vintage". Det tok ikke lang tid før etterspørselen tok av og Amoruso grunnla klesmerket "Nasty Gal".

I løpet av få år gikk omsetningen fra to millioner kroner til flere titalls millioner kroner. Amoruso ble omtalt som et "forretnings-geni" etter måten hun hadde bygget merket opp via sosiale medier og havnet på Forbes liste over millionærer under 30 år.

Britt Robertson spiller forretningskvinnen Sophia Amoruso i Netflix nye serie "Girlboss".

Samtidig skrev Amoruso bestselgeren, "Girlboss". I boken forteller forretningskvinnen åpenhjertig om hennes erfaringer som kvinnelig sjef på vei mot toppen, men også om sin rebelske ungdomstid der hun blant annet livnærte seg ved nasking.

I april kommer Netflix med en serie basert på boken. Britt Robertson spiller Sophia.

Gypsy - 2017



Naomi Watts spiller en psykolog som blir for involvert i sine pasienters liv. Her fra filmfestivalen i Venezia i 2016.

I "Gypsy" møter vi filmstjernen Naomi Watts i rollen som psykolog Jean Holloway, som involverer seg hakket over gjennomsnittet i sine pasienters liv. Innblandingen får alvorlige konsekvenser for Holloway og hennes ektemann.

Billy Crudup spiller Watts ektemann i serien.

Serien beskrives som en psykologisk thriller og alle episodene vil bli sluppet en gang i 2017.

Ozark - 2017



Jason Bateman er kanskje best kjent for sine roller i lettbeinte komedier, men i 2017 dukker 47-åringen opp i et mørkt thrillerdrama med tittelen "Ozark". Handlingen er ført i pennen av "The Judge" og "The Accountant"-manusforfatter Bill Dubuque, og følger Batemans karakter som sliter med å nedbetale en gjeld til en narkobaron.

Premieredato en gang i 2017.

Jason Bateman er best kjent for sine roller i lettbeinte komedier. I 2017 har han en av hovedrollene i en mørkere dramaserie. Her et bilde fra filmen "The Switch" fra 2010.

Narcos kommer tilbake

PS. Avsnittet inneholder spoilere

Foruten nye serier, har Netflix en rekke godbiter som returnerer til tjenestene i 2017.

Pablo Escobar er kanskje død, men det betyr ikke at USA har gitt opp kampen mot narkotika i Sør-Amerika. Megahiten "Narcos" er blitt fornyet for både en tredje og fjerde sesong. Lite vites om handlingen, foruten at fokuset flyttes fra Medellín-kartellet til en annet colombiansk narkobande: Cali-klartellet.

Serien skal være under innspilling i den colombianske storbyen og forventet premiere blir høsten 2017.

"House of Cards" var serien som virkelig dyttet Netflix opp blant de store seriemesterne og de første sesongene fikk nominasjoner og priser kastet etter seg. Nå er maktparet Frank og Claire Underwood tilbake for en femte sesong. Netflix har enda ikke annonsert en premieredato, men internett spekulerer at alle episodene vil bli lagt ut i slutten av februar eller i begynnelsen av mars.

Under kan du se traileren for sesong fire.

En av Netflix' mest popoulære serier, er også en av deres første egenproduserte. "Orange is the New Black" er tilbake i 2017 med sin femte sesong om kvinnene i Litchfield kvinnefengsel. Om du ikke kan få nok av Piper og resten av gjengen, kan vi fortelle deg at strømmetjenesten har fornyet "OITNB" med ytterlige to sesonger.

Under kan du se traileren for sesong 4.

Aziz Ansari er en veldig morsom mann. Den amerikanske komikeren gjorde seg først bemerket for mange i rollen Tom Haverford i humorserien "Parks and Recreation". I 2015 ga Netflix han sjansen til å lage sin egen komiserie. Resultatet ble "Master of None", en serie om den 30 år gamle skuespilleren Dev på jakt etter en karriere og kjærligheten i New York City. Serien ble hyllet av kritikerne og havnet på manges "årets beste serie"-liste. Sesong to har premiere en gang i løpet av 2017.

Se traileren for sesong 1 under.

En av 2016 store overraskelser, var 1980-talls hyllesten "Stranger Things". Sci-fi- seriens unge skuespillere bergtok en hel verden (i hvert fall de med et Netflix-abonnement) og sesong to skal ta opp tråden rett etter hendelsene i sesong én. Premiere er i løpet av sesong to.

Mange var skeptiske da AMC annonserte at de ville lage en spin off av megasuksessen "Breaking Bad", da med fokus på hvordan advokaten og fanfavoritten Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ble til den sleipe, kriminelle advokaten Saul Goodman. Handlingen er lagt seks år før hendelsene i "Breaking Bad".

Første sesong av "Better Call Saul" viste at all skepsisen var ubetinget, og serien ble hyllet av både kritikere og fansen. Første sesong ble nominert til hele syv Emmy-priser. I 2016 kom sesong to på Netflix for norske abonnenter.

Nylig ble det avslørt at fastfood-skurken fra "Breaking Bad", Gus Fringe (Giancarlo Esposito), returnerer i tredje sesong av "Better Call Saul". Avsløringen kom gjennom en "reklamefilm" for Fringes fastfood-kjede Los Pollos Hermanos". Premieren blir en gang i 2017.