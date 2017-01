Dette er årets nye serier på HBO

Du har et spennende serieår i vente

Vi er noen dager inn i det nye året og mange er sikkert godt i gang med nyttårsforsettene.

Mindre usunn mat, kutte ut alkohol og bevege seg mer er nok tre punkter som står på manges lister over ting å bli bedre på i 2017.

Uheldigvis er ikke virkeligheten alltid det samme som drømmen. De aller fleste av oss kommer nok til å kaste inn håndkleet etter noen uker og falle tilbake på gamle synder med sofaen, potetgull og TV'en.

Heldigvis trenger ikke tilbakefalle å være helt bortkastet. De store strømmetjenestene har nemlig en rekke godbiter å tilby abonnentene utover 2017.

Side3 har sjekket ut hva de største har å komme med i året som kommer. Dette er noe av det som vil dukke opp på HBO i 2017.

Taboo - 7. januar

Tom Hardy har de siste årene blitt en av verdens mest respekterte skuespillere, med roller i kritikerroste filmer som "Mad Max: Fury Road", "The Dark Knight Rises" og "The Revenant".

7. januar kommer TV-serien "Taboo" på HBO med Hardy i hovedrollen som eventyreren James Delaney. Etter å ha vært savnet og antatt død i Afrikas jungel, returnerer Delaney til London for å ta kontroll over familiens shipping-imperium.

Uheldigvis er ikke alle like glade for Delaneys mirakuløse retur og den hjemvendte sønn står overfor mørke familiehemmeligheter, hevn, drap og svik.

Serien er skapt av Hardy selv, hans far Edward "Chips" Hardy og manusforfatter Steven Knight. Ridley Scott er også involvert, noe som lover godt. Første sesong består av åtte episoder og en ny epiosde vil være tilgjengelig på HBO hver helg.





Feud - mars



Om du er glad i glamorøse, skandaløse og bitre kjendisfeider, er den nye serien "Feud" noe for deg.

Serieskaper Ryan Murphy, en av personene bak "Glee", "American Horror Story" og "American Crime Story", vil sesong for sesong ta for seg velkjente og famøse kjendisfeider.

I første sesong er det hatet mellom filmstjernene Bette Davies og Joan Crawford som står i fokus. De to filmstjerner står for en av filmhistorien mest kjente feider - en feide som skal ha startet da Crawford innledet en affære med Clark Gable, en mann Davies var svak for.

Det hele toppet seg da de jobbet sammen på filmen "What Ever Happened to Baby Jane?" i 1962. Davies og Crawford skal ha gjort det de kunne for å gjøre innspillingen mest mulig ubehagelig for den andre.

Murphy har fått med seg et stjernegalleri av skuespillere der Jessica Lange vil spille Joan Crawford, mens Susan Sarandon vil spille Bette Davis.

Big Little Lies - 20. februar

Reese Whiterspoon, Nicole Kidman og Alexander Skarsgård er bare noen av skuespillerne som dukker opp i David E. Kellys ("Ally McBeal", "Boston Legal") nye komi-drama "Big Little Lies".

Serien er basert på en bok med samme navn og tar for seg livet til tre lykkelige og suksessrike mødre. Men den perfekte fronten begynner å slå sprekker når gamle og nye hemmeligheter kommer ut i lokalsamfunnet.

Serien har allerede blitt hauset opp til å bli HBOs nye Emmy-favoritt, og det lenge før den har premiere 20. februar.





Crashing - 20 februar



Når stand up-komikere får sjansen til å lage egen humorserie, er resultatet som oftest enten eller.

Aziz Ansaris "Master of None" er et nydelig eksempel på hvor bra noe kan være, mens Whitney Cummings serie "Whitney" er et eksempel på hvor elendig ting kan bli.

20. februar er det komikeren Pete Holmes tur å prøve seg med "Crashing".

I serien møter vi den mislykkede komikeren Pete (Holmes) som får livet snudd på hodet etter han fersker sin kone i seng med en annen mann. I kjølevannet av bruddet, finner Pete seg sovende på venners sofa samtidig som han prøver å slå igjennom på stand up-scenen i New York.

Bak kameraet finner man blant annet Judd Apatow, regissøren av filmer som "The 40 Year Old Virgin" og "Knocked Up". Fra traileren å dømme, virker det lovende.

The Deuce - 2017



Sammen med "The Sopranos" var "The Wire" en av seriene som virkelig satte HBO på kartet. Nå er en av skaperne og hovedforfatterne av "The Wire", David Simon, tilbake med en ny historie fra samfunnets skyggeside.

I "The Deuce" tar Simon oss med til New York på 1970-tallet og begynnelsen av den moderne pornoindustrien. På det glade 70-tallet var ikke storbyen den glade turistmagneten det er i dag, og vold, rus, sex og mafia er bare noen av nøkkelordene for den nye serien.

James Franco har en dobbelhovedrolle som tvillingbrødrene Vincent og Frankie Martino som bedriver lyssky virksomhet på vegne av mafiaen. Maggie Gyllenhaal dukker opp som prostituerte "Eileen "Candy" Merrell.

Premieredato er enda ikke satt, men skal være tilgjengelig en gang i 2017.

Gamle kjenninger



PS. Avsnittet inneholder spoilere

Foruten noen av de nevnte nysatsingene over, er det mange seriefavoritter som returnerer med nye sesonger i 2017.

Den aller største er nok «Game of Thrones», som er tilbake med sesong syv. Premieredato er enda fastsatt, men serieskaperne David Benioff og Dan Weiss har bekreftet at det blir i løpet av sommermånedene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

KOMMER TILBAKE: "Game of Thrones" returnerer til HBO Nordic i sommer. Premieredato er enda ikke bekreftet. Her er det Emilia Clarke i rollen som Daenerys Targaryen.

Den britiske komikeren John Oliver har gjentatte ganger skapt overskrifter med sitt hardtslående og undersøkende satire - og aktualitetsprogram "Last Week Tonight". 14. februar er Oliver og hans team tilbake på skjermen med den fjerde sesongen.

Fra humor til hardtslående krim. "Bosch" har kanskje gått under radaren til mange, men om du er glad i moderne noir er serien midt i blinken for deg. Serien er basert på Michael Connellys bokserie om politimannen Hieronymus “Harry” Bosch, som er villig til å gjøre det aller meste for å fange sin mann (eller kvinne). Titus Welliver spiller Bosch. Sesong tre har premiere i mars.

Om du ikke kan få nok av thriller-drama, kan Side3-redaksjonen anbefale "Billions". Andre sesong har premiere 20. februar, og her får vi se statsadvokaten Chuck Rhoades (spilt av Paul Giamatti) fortsette jakten på den skruppelløse milliardæren og hedgefond-kongen Bobby Axelrod (Damian Lewis).

Mange var skeptiske da det ble kjent at man skulle lage TV-serie av den moderne filmklassikeren "Fargo". Heldigvis kunne man legge alle bekymringer på hyllen da serien hadde premiere i 2014, da med Billy Bob Thornton og Martin Freeman i hovedrollene. I 2016 kom sesong to med ny rollebesetning og handling, igjen til stående ovasjoner fra publikum og kritikere. I 2017 vil man få et gjensyn med rare karakterer i Minnesotas underverden. Ewan McGregor er bekreftet i hovedrollen. Premiere vil bli i løpet av 2017.

"The Path" og "Vikings" er to andre serier som også returnerer til HBO Nordic i år. Komiseriene "Veep" (Sesong seks) og "Silicon Valley" (sesong fire) returnerer også til strømmetjenestene med nye sesonger i 2017.

Siste sesong



(U)Heldigvis er det ikke slik at alle serier fortsetter i evigheten og i 2017 er det flere godbiter man må si ha det til.

Piratserien "Black Sails" startet som et litt flåsete tidsfordriv i påvente av noe bedre å se på, men etter noen episoder var undertegnede hektet på forløperen til Robert Louis Stevensons klassiker "Skatten på sjørøverøya".

I fjerde og siste sesong får vi endelig svar på hva Captain Flint, John Silver og resten av piratene i Karibia har i vente.

Lena Dunhams kritikerroste "Girls" er også inne i sin siste sesong på HBO. Sjette sesong har premiere 13. februar.

Sci-fithrilleren "The Leftovers" returnerer i april for dens tredje og siste sesong.

PS. Noen av serien som er nevnt, er ikke produsert av HBO. HBO Nordic har dog rettighetene til å strømme disse i Norge.

