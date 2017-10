«Broen»-skaper Hans Rosenfeldt: - Dette er sesongen jeg er mest misfornøyd med

- Kjenner presset



Selv om han virker avslappet før premieren 1. januar, innrømmer serieskaperen til Side3 at han kjenner presset før premieren på den siste sesongen. Og med god grunn. Da tredje sesong hadde premiere høsten 2015, ble episoden sett av mer enn tre millioner skandinaver. Med andre ord er det ikke knyttet noe mindre forventinger til fjerde og siste sesong av den uhyre populære krimserien.

- Det er alltid et press fra fansen om at vi skal levere noe som er minst like bra, om ikke bedre, enn de foregående sesongene. Det største presset om å levere, er det vi legger på oss selv. Det har kanskje vært større enn tidligere, med tanke på at det er fjerde og siste sesong. Jeg tror ikke fansen blir skuffet over årets sesong. Den inneholder alt en siste sesong skal inneholde for å få et riktig og verdig avslutning, lover svensken.

Serien har ikke bare blitt en suksess i Skandinavia, men også i store deler av verden. Rosenfeldt forteller at han hadde aldri trodd at serien vil bli så populær da han startet å utvikle ideen for rundt 10 år siden.

- Jeg husker da vi så de første klippene fra serien at vi alle var enige om at det så ut til å bli en bra krimserie. At det skulle bli så populært hadde vi aldri drømt om. Det har vært mange bra krimserier fra Skandinavia før «Broen», uten at det har tatt like mye av, sier Rosenfeldt til Side3.

Ifølge 53-åringen, lå det aldri i kortene at serien skulle bli så populær. Spesielt ikke om man skal dømme utifra de første anmeldelsene.

- Den første sesongen fikk lunkne anmeldelser i Sverige: «Dette er ok, men ingenting mer». De var rausere i Danmark, men heller ikke der var det stående applaus. Det var først da resten av Europa fikk øynene opp for serien at Skandinavia fulgte etter, mimrer svensken.

- Derfor er ikke Norge med

Suksessen med serien har gitt Rosenfeldt muligheten til å arbeide utenfor Skandinavia også. For øyeblikket arbeider han i London der han regisserer og produserer andre sesong av hans egen serie «Marcella». Serien ble fornyet til en andre sesong i 2016 og er tilgjengelig på Netflix. I tillegg lover han en bok nummer seks i 2018 om kriminalpsykologen Sebastian Bergman. Bokserien skriver Rosenfeldt sammen med Michael Hjorth og er blitt en suksess i store deler av Europa. Bare i Norge har duoen solgt flere hundre tusen bøker.

Inspirasjonen til de mange blodige plottene henter forfatteren fra virkeligheten, forteller han Side3.

- Jeg leser ikke mye om drap, heller rene nyheter. Jeg henter inspirasjonen derfra og forsøker å skape sidekarakterer som er basert på aktuelle hendelser eller temaer som opptar folk. Selve hovedplottet, drapet, er mer en gåte vi liker og som fascinerer. Hvem kan ha gjort det og hvorfor, er bare hentet ut fra vår egen fantasi. Dette blir så blandet med våre sidekarakterer.