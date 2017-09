18 hete filmer du kan se på Netflix akkurat nå

Side3 skrev nylig om de skjulte kodene som gir tilgang til alt du har tilgjengelig på Netflix.

Blant de mest, ehm, pirrende kategoriene finner vi "Hete uavhengige filmer". Definisjonen av het er temmelig vid, fra Lars von Triers grafiske "Nymphomaniac" til den temmelig uskyldige "The Diary of a Teenage Girl".

I skrivende stund er det her 18 filmer tilgjengelig i Norge.

Her er hele listen. Beskrivelsene av filmene har vi hentet fra Netflix.

Nymphomaniac - Vol. 1 og 2

Lars Von Triers erotiske historie starter med en selvdiagnostisert nymfoman som avdekker et liv med seksuelle opplevelser til en mann som redder henne fra å få juling i en bakgate. Den andre halvdelen følger Joe når sexavhengigheten hennes ødelegger familien og kaster henne inn i et uventet nytt yrke.

The Diary of a Teenage Girl

I 70-tallets ville San Francisco setter tenåringen Minnie ut på en kaotisk selvoppdagelsesferd mens hun har en affære med morens kjæreste.

Below Her Mouth

En erotisk utforsking av et lidenskapelig forhold mellom to kvinner som tilsynelatende har lite til felles.

Viceværten

Per er en gledesløs, avstumpet vaktmester. Men en dag finner han en gåtefull, naken jente i en tom leilighet, noe som har mystiske ettervirkninger.

Rom i Roma

Alt skjer i løpet av en varm sommernatt. Det er natten før de begge skal reise hjem - Alba til Spania og Natasha til Russland.

Chloe

Catherine mistenker mannen for utroskap, og ansetter sexy Chloe for å teste ham, noe som blir starten på et intenst trekantdrama med uforutsette følger.

Elena Undone

Når den homofile forfatteren Peyton og den kjærlighetshungrige pastorkonen Elena møtes, knytter de umiddelbart et sterkt bånd som snart utvikler seg til en het affære.

Himlen är Oskyldigt Blå

Martin tar sommerjobb på restaurant for å slippe unna den tyranniske familien sin, men jobber snart for restauranteieren på en litt annen måte enn han hadde tenkt.

Concussion

En lesbisk hjemmeværende som føler seg fanget i et tomt ekteskap begynner å oppsøke kvinnelige prostituerte, og søker snart spenning ved å bli sexarbeider.

6 Years

Et flyktig, ungt par som har vært sammen i seks år nærmer seg uteksaminasjon fra college, men uventede jobbmuligheter truer fremtiden deres sammen.

Ó Pai, Ó - Look at This

I Salvadors historiske sentrum, bruker en broket gruppe beboere kreativitet, lidenskap og hjernekraft for å gjøre karnevalet til en feiring for alle.

Anatomy of a Love Seen

Under filming av en lesbisk kjærlighetsscene, faller to skuespillerinner for hverandre og innleder et forhold som byr på kjærlighet i all sin smerte og forvirret prakt.

Shame

Når Brandons søster, Sissy, plutselig en dag står utenfor leiligheten hans og trenger et sted å bo noen dager, blir livet til Brandon snudd på hodet.

The Babysitters

En tenåringsjente starter en prostitusjonsvirksomhet og matcher skolekamerater med gifte menn som kjeder seg – under forkledningen som den tiltrodde barnevakten.

Teenage Cocktail

Sterke bånd knyttes mellom to tenåringsjenter som sammen starter en lukrativ webcamtjeneste, noe som fører til et farlig møte med en middelaldrende gift mann.

Rezeta

Den vakre og selvstendige modellen Rezeta ankommer Mexico City og bruker sin sjarm til å starte et sorgløst nytt liv, men ting endrer seg når hun møter en punkrocker.

The Burning Plain

I fire tilsynelatende urelaterte historier atskilt av tid og rom, må kvinner og ungdommer takle lidenskap, sorg og forsoning.

