10 millioner har sett traileren. Nå er «Peaky Blinders» straks tilbake

«Peaky Blinders» handler om gangsterfamilien Shelbys aktiviteter i den britiske byen Birmingham etter første verdenskrig.

I fjerde sesong får vi et gjensyn med Charlotte Riley som den vakre og styrtrike enken May Carleton. «Littlefinger» fra «Game of Thrones», Aidan Gillen, er dessuten med - og det sies at Adrien Brody i rollen som årets nemesis skal bli minneverdig.

Vi gleder oss!