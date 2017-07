– Snart kommer det en ny Game Of Thrones-bok

George RR Martin – forfatteren av bøkene som ga grunnlaget for den suksessrike TV-serien Game of Thrones – røper at en ny bok i serien bare er noen måneder unna. Og det kan til og med bli to.

Mens TV-serien nå er inne i sin sjuende sesong, har det gått seks år siden Martin kom ut med en bok om hendelsene på kontinentet Westeros – bok nummer fem – «Dragenes dans».

Totalt har Martin tenkt at serien skulle bestå av sju bøker, og på sin blogg røper han at den sjette boken i serien, med den engelske tittelen «The winds of winter» snart er klar.

- Jeg jobber fortsatt med den, jeg er fortsatt noen måneder unna, skriver han på sin blogg.

Han skriver at boken antakelig blir utgitt til neste år, og legger deretter til, noe kryptisk, at «hvem vet, kanskje det blir to».