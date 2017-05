Seks ting flypersonalet ser etter når du går om bord i flyet

Idet du går om bord står det gjerne to kabinansatte ved døren. På vei gjennom kabinen til plassen din møter du på flere, i alle fall om du har plasser i den tryggeste bakerste delen av flyet. De smiler og sier "velkommen" og tilbyr hjelp om du trenger.

Men har du også hatt følelsen av at de måler deg med øynene?

Det har du nok rett i.

I to spørsmålrunder på det kunnskapsbasert nettforumet Quora forklarer flyvertene Amar Rama og Jane Bridger hva de ser etter mens folk er på vei til plassene sine:

Om du er i god form

Alle timene på treningsstudioet kan komme godt med om i fly.

Hvis jeg ser noen som er muskuløse, sterke og i fysisk god form, memorerer jeg ansiktet hans eller hennes og noterer meg hvor de sitter Janice Bridger

Men de ekstra blikkene er ikke nødvendigvis av det beundrende slaget.

Flypersonalet kan ha bruk for hjelp dersom det oppstår en situasjon om bord, og kan trenge et ekstra par sterke hender hvis de må roe ned eller holde igjen en utagerende passasjer.

Om noe ikke er helt som det skal



En ganske ullen beskrivelse, men kabinansatte setter sin lit til førsteinntrykket og kan kaste personer av flyet de frykter kan skape vanskeligheter om bord.

Særlig er personalet på utkikk etter personer som er "veldig gira" eller "altfor avslappet".

I en eventuell nødssituasjon er det også viktig at passasjerene er hundre prosent tilstede både fysisk og psykisk.

Om du kan være syk



Passasjerer som snufser litt får selvsagt komme om bord, men kabinen er et lukket rom og ingen har lyst til å bli smittet dersom du er skikkelig dårlig.

Men det viktigste, forklarer Amar Rama, er passasjerenes sikkerhet. Vil du helst få et illebefinnende i luften, eller på bakken med tilgang til skikkelig sykehus og medisinsk personale?

Dersom flyet må nødlande på grunn av deg, er det heller ingen garanti at du lempes av i et land hvor sykehusene holder den standarden du helst vil ha ...

Om du kanskje skjuler noe



Bridger forteller at de er ekstra årvåkne på akkurat dette punktet og at passasjerer tar meg seg de utroligste ting om bord - fra kjæledyr til elektrosjokkvåpen.

- Det er fullt mulig at folk ikke har tenkt å gjøre noe spesielt med det de tar med seg, men det er det helt umulig for oss å vite, forteller hun.

Om du er engstelig



Mange er redde for å fly, og i så fall er flypersonalet der for å hjelpe og berolige.

Om du kan skape forsinkelser

Alle vil at flyet skal komme seg i luften til tiden, slik at det når bestemmelsesstedet uten forsinkelser. For stor eller tung bagasje er ofte en årsak til forsinkelser.