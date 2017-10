Se hva vi fant på internett

La oss begynne denne uka med ting som ikke går helt som det skal.

Skuespiller og komiker Megan Mullally tilbyr Tinder-hjelp til dem som virkelig trenger det.

Når du har lite å gjøre i mattetimen, men allikevel ønsker å vise at du har gjort noe.

Bare å holde seg fast!

Et av våre virkelig favorittnettspill har nå endelig kommet i en moderne utgave som fungerer på mobil - og bedre på PC.

Dette er ukens store awwwwww! Alle trenger litt kos og omtanke innimellom.

Skala



Hva skjer om du kaster en elefant ut fra et skyskraper?

Det å filme propeller kan skape mange merkelige resultater, men få har sett mer uekte ut enn dette.

Party



Helgens party-triks er klare.

Så lenge Trump-toget ruller videre, er Seth Meyers der for å dele sine tanker om hva som skjer i amerikansk politikk. Her ukens "A closer look" - 1 og 2.

Tidlig krøkes...

Bildebonanza

Bildet fra toppen av artikkelen er hentet fra denne bildespesialen.

Og så har vi plass til noen ekstra varianter.

Vi avslutter denne uken med en liten hyllest til en norsk musiker, Thomas Bergersen, som lager mer episk musikk enn de fleste.