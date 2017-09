Se hva vi fant på internett

Med en million dollar på bok, hvor rik er du verden over?



Hvordan vil fremtidens fly se ut?



Det store problemet med smarttelefoner.

Er dette livet virkelig eller er det bare fantasi?

Seth Meyers og hans "A Closer Look" har blitt et fast innslag i denne spalten. Her har du ukens innslag: 1, 2 og 3.

Vi har med programmets "The Check In" og.

James Corden er tilbake med ny carpool-karaoke.

Programleder Jimmy Kimmel har blitt en helt for å ta denne amerikanske politikeren i løgn.

Ikke alltid lett med tekniske problemer.

Nye IT er en skummel affære. Ikke så ille etter å ha sett denne dansingen.

Mye døtid



Når du har for mye ledig tid mellom hendene og et kamera tilgjengelig.

Jeg liker The Rock, men jeg vet ikke helt hva jeg tenker om den ny Jumanji-filmen.

Jennifer Lawrence er ikke en dame som lar seg pelle på nesen.

Den nye "The Punshier"-serien derimot, ser ganske vill ut.

Vi må aldri glemme den gangen Woody Harrelson skjønte at Liam og Chris Hemsworth er brødre.

Ønsker meg til jul



Selv Michael Phelps vil ha en utfordring mot denne innovasjonen.

En fattigmanns versjon av William Tell.

Et noe spesielt frieri.

I samme slengen kan vi ta med noen frierier som ikke gikk helt etter planen.

Fantastisk filming med drone.

Artig kar



Bill Bailey er en morsom mann.

Vi har skrevet mye om Instagram-kjendisen Dan Bilzerian på Side3.no. Her har du et større intervju i flere deler med Bilzerian.

Du burde ta med noe mer enn en snøball dersom du skal vinne en vannkrig.

Vet ikke hva jeg liker best, låta eller forandringen.

Bildebonanza

Noen skjemmer bort hunden sin litt mye.

Alt er bare dritt, altså...

Smarte foreldre.

Ikke alle er like glade i bryllup som voksne.

Flott å dedisere bøker til noen du kjenner.

Vi hyller 1980-tallet.

Bare å ønske seg denne vesken til jul, damer.

GIF'er!

