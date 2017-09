Se hva vi fant på internett

Vi starter denne uken med en godbit fra stand up-komiker Pete Lee.

Rolling Stones holder fortsatt koken og er ute på ny Europa-turné. Her en liten teaser fra Hamburg.

Her en nydelig akustisk versjon av "Wish you were here".

Lege, samfunnsdebattant og forfatter Per Fugelli gikk bort denne uken. Her er det norske punkbandet Lommemennene med en sang dedikert til den populære Fugelli.

Den saksofonisten vet hva han driver med.

Du får ikke bedre korsanger.

Å være rakettforsker er ikke så enkelt som man skulle kanskje tro.

Umulig å ikke bli godt humør av denne videoen.

Politisk kvarter

Denne ukens "A closer look" fra Seth Meyers: Mandag, tirsdag, onsdag. Tar med "The Check In".

John Oliver har hatt en liten ferie. Nå er han tilbake.

På innsiden av Nord-Korea og et besøk til deres luksuriøse alpinanlegg (!).

Denne fyren har stålkontroll på de fleste britiske aksenter.

Nylig fant en jeger et tusen år gammelt vikingsverd under årets reinjakt.

Vanskelig lek



Å leke "hvilket nummer tenker jeg på" med en datamaskin kan være en utfordring.

Her har du helgens festlåt - "I like hot dogs".

Jeg er ikke helt inni cricket, men jeg kjenner igjen en "burn" når jeg ser én.

Sylfrekk tennis-serve!

Neste gang du har det vanskelig, tenk på denne mannen: Med andre ord, aldri gi opp!

Julaften kommer fortere enn du aner. Noe å ønske seg?

Den historiske utviklingen av body building-konkurransen.

IKKE gjør dette hjemme!

Bildebonanza

Språk og oversettelser kan være vanskelig.

Aviser på film er ikke som andre aviser.

Denne piloten har skapt overskrifter over hele verden på grunn av sine selfies. Men er de ekte?

Uvanlig kjæledyr.

Ikke alle elsker den nye iPhone X.

Årets beste naturfotografier er fantastiske.

Ikke bestevenner.

GIF'er!

Noen meme'er inspirert av sang.

