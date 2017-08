Se hva vi fant på internett

Vi starter denne uken med

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Få kan skjønne hvordan Donald Trump klarer å rote seg borti trøbbel hele tiden, han har jo de aller beste folkene rundt seg.



Seth Meyers holder koken med sine "A Closer Look".



Donald Trump har lovet å "styrke vaktholdet" på grensen til Mexico. John Oliver har tatt en titt på hva det kan bety.



Hvordan har Kina blitt den handelsmakten de er i dag?



Geografi er ikke alltid like lett!



Jeg er rimelige sikker på at jeg så dette stuntet i en James Bond-film en gang.



Noen gang lurt på hvordan en amerikansk drapsrobot kan ha en aksent fra Østerrike i Terminator-filmene? Her har du svaret!



Imponerende gitarsspilling.



Noen gamle triks får det nesten til å høres ut som originalen.



Noen gang lurt på forskjellen mellom et dyrt instrument og et billig instrument?



Amerikansk reality-tv versus britisk reality-tv.



Festival-politi er ikke som alle andre politistyrker.

Derfor mener denne amerikansk professor i jus at man burde aldri prate med politiet.

"Would I Lie To You" må være et av de morsomste panelprogrammene som er der ute. I samme slengen tar vi med Kevin Bridges fantastiske historie fra en ferietur i Bulgaria.

At komikerne Jim Jefferies og Bill Burr skulle møtes til et intervju er en våt drøm for mange. Vel, nå har det faktisk skjedd!

Dette hører man ikke hver dag.

Litt tennis-skills på en fredag.

Apropos skills, fy fasan Karsten Warholm! For en mann!

Søppeltømming kan være en skitjobb.

Rimelig glad for at dette ikke er min jobb.

For en hverdagshelt!

Norske meteorologer burde være glade for at norske stedsvann ikke er like vanskelige.

Bildebonanza

Bildespesialer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Litt instruksjoner til forvirrede foreldre.

De aller fleste videobutikker er lagt ned, men denne Twitter-kontoen holder koken.

Hvem visste at kristne har humor (nei da, jo da).

Vanlig dag på jobben.

Nesten!

GIF'er!

Dameproblemer.

Tidligere utgaver av denne spalten: