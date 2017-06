Se hva vi fant på internett

Deadpool var en av fjorårets store kinosuksesser. Her har du litt video fra innspillingen da ting ikke gikk som det helt skulle!

Å være rockestjerne er ingen enkel jobb, spesielt med all festingen. Her har du noen karer som lever ut drømmen til det fulle (spol frem til cirka 5:30 for å se alkoholen slå ut i full blomst)!

Hvordan fargelegging av svart-hvitt bilder kan endre din oppfatning av dem.

Om du er fan av TV-serien "Arrow" kommer du til å elske dette klippet av skuespiller Stephen Amell vise frem sine akrobatiske attributter.

Side3s journalist har tatt seg en tur fra Oslo til Bergen. Her har du et fantastisk sammendrag av bilturen.

Feiring av et trofast fremkomstmiddel.

Ekstremsport



Dersom du har planer om å teste kiteing, sjekk ut denne videoen først!

Is smaker like godt i regn som sol.

Sommer og sol er forhåpentligvis på vei. Da trenger man noen sommerlåter på øret. Her en moderne klassiker fra 2014.

Å som jeg gleder meg til dette blir allemannseie!

"Wonder Woman"-filmens premiere er rett rundt hjørnet. Men husker du sist gang DC forsøkte å lage en kul supeheltfilm med en kvinne i hovedrollen?

I mellomtiden har Conan O'Brien truffet Gal Gadot som spiller "Wonder Woman".

Donald Trump



Ny uke betyr nye Donald Trump-nyheter. Her har du "covfefe"-tweeten som skapte overskrifter.

Trump var også nylig på statsbesøk i Midtøsten og Europa. Det gikk sånn halvveis...

CNN-programleder Anderson Cooper koste seg selvfølgelig etter twitter-meldingen.

Om hund ikke er din ting, så virker and som et kult alternativ.

Sommerferie

Ferie-fails!

Skal du til London i sommer, så se opp for dronningens vakter.

Eller kanskje et besøk til en av Disney-parkene står på planen. Her er en liten minidokumentar å se før du reiser.

Skulle du være uheldig å møte en hai under badeturen i sommer, her er hva du må gjøre.

Har du tenkt på at amerikanerne smiler mer enn andre personer i andre land?

Neste gang TV-en eller internettkoblingen streiker, kanskje det skyldes noen ekorn?

Bildebonanza



Bildet fra toppen av artikkelen er hentet fra denne bildespesialen.

Og så har vi plass til noen ekstra bilder.