Se hva vi fant på internett

Vi starter denne uken med noen tilbakeblikk av diverse knall og fall i året som har gått.

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Triste nyheter denne uken da det ble kjent at Chris Cornell har gått bort. Her er har du Cornell mens han synger Prince's "Nothing Compares 2 U".

En smart vaktmester.

En ny runde med kultklassikeren "Twin Peaks" er på trappene. Her er Side3-kompis og hobbykokk Andrew Rea i full gang med litt frokost fra den kjente serien.

Bak kamera



Det er noen år siden den amerikanske versjonen av "The Office" ble avsluttet, men vi har tid til noen tabber fra opptakene.

Om du har "sett alt" på Netflix, er her noen skjulte perler å få med seg.

Her har du "Silicon Valleys" Thomas Middleditch smake på sterke sauser.

Komiker Aziz Ansari har noen livshistorier han gjerne vil dele med folket.

Snart helg



Noen som gleder seg til å komme seg på dansegulvet i helgen.

Glad vi ikke har slike krabater i Norge.

Litt klassisk, japansk dørhumor.

Selv løver blir skremt.

Kjempetabbe.

En uvanlig vri



Slik har du neppe hørt Ozzy Osbourne og Eart, wind and fire.

Hvor smart er egentlig Siri og andre slike programmer?

Om du hadde glemt hvor rask en Formel 1-bil faktisk er...

Kanskje du har noe å lære av en tidligere Navy SEAL-soldat?

Kalkun-hviskeren.

Bildebonanza



Bildebonanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Donald Trump gjør det han kan best: Drite seg ut.

Og internett gjør hva det kan best: Gjøre narr av Trump.

Hårfin!

GIF'er.

Det er ikke lett å være sjarmerende på tekstmelding.

Nja, ikke helt i mål.

Tidligere utgaver av denne spalten: