Se hva vi fant på internett

Å være politimann kan være en farlig jobb.

John Mayer og Dave Chappelle sammen for å hedre komikeren Charlie Murphy.

Dwayne "The Rock" Johnson har i løpet av få år blitt en av verdens mest populære filmstjerner. Her er det "evolusjonen" av The Rock.

På direktesendt-TV kan mye skje.

Politisk kvarter

Det er et spennende og viktig valg på gang i Frankrike. John Oliver holder deg oppdatert med det viktigste derfra.

Programlederen Bill O'Reilly har alltid vært en kontroversiell fyr i USA. Nå har han fått sparken i Fox. Slik husker Trevor Noah programlederen.

Har du noen gang tenkt to ganger over hva Donald Trump virkelige sier?

En annen mann med viktige ord er vitenskapsmannen Neil deGrasse Tyson.

Haisommer



Gleder du deg til bading i sommer? Ikke se denne videoen.

Slagkraftig 10-åring.

Sønnen til Metallicas bassist Robert Trujillo viser at eple ikke faller langt fra stammen.

Vanskelig oppgave

Jeg blir fortsatt spurt om legitimasjon på polet. Nå skjønner jeg hvorfor.

IKKE prøv dette hjemme!

Tips: Skal du på TV, ikke vær ruset.

Noen fysikkgåter å bryne seg på i helgen.

Er majones et instrument? Så feil kan man altså ta!

Morten Tyldums "Passengers" fikk en del tyn da den kom. Kunne den vært bedre?

Stålkontroll!

Tror du en kjendiskokk, en skuespiller og Jimmy Fallon klarer å gjette hva som er den hemmelige ingrediensen?

Nære på.

Når den enkleste løsningen ikke fikser problemet.

Bildebonanza

Kanskje dette isberget var involvert med synkingen av Titanic?

Katte-drama.

Vil du ta bedre bilder? Her er noen enkle tips!

GIF'er!

Power Point er jo en måte å overtale noen til å gå på en date.

Bønner til besvær.

