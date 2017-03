Se hva vi fant på Internett

Denne Youtube-klassikeren får meg alltid i strålende humør.

Selv Hooters-damene klarer ikke gjøre baseball mer interessant.

Genmodifiserte organismer er kontroversielt, men er det farlig?

En litt annerledes reisemetode.

Egenpleie er en kunst ikke alle behersker.

Hva er den egentlige verdien på diamantringen til kona?

Filmhjørnet



Deadpool med sin egen spin på en av "Skjønnheten og udyret" -filmens mange sangnumre.

Ozzyman er en internett kulthelt. Her anmelderen han traileren til filmversjonen av "Baywatch" som kommer senere i år.

Det er ingen tvil om at "Superman v Batman" var generelt ganske elendig. Noen lyspunkt var det, som for eksempel Wonder Woman. Snart kommer hun og resten av The Justice Leauge på en kino nær deg.

... Og her har du The Avengers reaksjon på den nye traileren.

Det er viktig å vise engasjement for ditt lokalsamfunn.

Ekte nyheter



Fox News gir deg den beste dekningen av "spring break" i USA.

Ikke alltid lett med krøll på tungen!

Jobben som postmann kan by på uventede utfordringer.

Kalkunpolitiet holder hanene i sjakk.

Når du er sikker på svaret, men angrer i sekundet du har sagt det.

Legenden Chuck Berry gikk bort for kort tid siden. Her er en av mange "Johnny B. Goode"-coverer som er ute og herjer.

Om du trenger kokketips er Gordon Ramsay mannen å spørre.

Ikke hør på denne mannen.

Her har du den korte versjonen om historien til kleskjeden Zara.

Sport



Det å være ballgutt eller jente under en tenniskamp, kreves talent.

Klarer du å skille disse falske og ekte navnene?

Argentina røk på en smell mot Bolivia denne uken. Når du ser forsvarsspillet deres i kampen er ikke det rart å forstå hvorfor de tapte.

For et talent!

Natt & Dag vet best hvordan man dekker fotballkamper.

Bildebonanza

Det er ikke alltid like lett å være Cristiano Ronaldo.

Dating er slitsomt og brutalt ærlig.

GIF'er!

Bor du med noen rotehoder? Prøv denne metoden for å få dem til å rydde.

Anna Kendrick er en morsom dame.

Noen skrekkfilm-helter uten sminke.

Snakk om hevn.

Kaken er ikke alltid som på bildet.

