Se hva vi fant på internett

Vi starter denne uken med noen musikalske parodier signert Alicia Keys.

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Om ikke så altfor lenge er komikerlegenden David Chapelle klar med to nye stand up-show. Vi gleder oss!

Apropos stand up. Her har du moromann Russell Brand som spiser noen av verdens sterkeste chili-sauser.

Som en protest mot Donald Trump, tok Conan O'Brien turen til Mexico. Dette er resultatet! Her prøver han seg blant på fotball, intervjuer den tidligere mexicanske presidenten Vicente Fox , har en gjesterolle i en såpeopera og drevet pengeinnsamling for Donald Trumps mur.

Noen filmtabber er for bra til å klippe ut.

Er du fan av "It's Always Sunny in Philadelphia" (om ikke, så burde du bli det)? Her har du kokk Andrew Rea som viser deg hvordan du lager noen av matoppskriftene i serien.

Effektiv klatring



Det vietnamesiske politiet har utviklet en uvanlig, men effektiv måte klatre bygninger på.

Aha, dette forklarer så mye om guttekor.

Noen ganger er det greit å være sjef.

Virker som trygg moro.

Alder er ingen hindring



Ha denne mannen i bakhodet neste gang du vurderer å skippe treningsøkten.

Hva er bedre enn én hund?

Haha - snakk om antiklimaks.

Cribs på Sydpolen



På innsiden av forskningsstasjonen Amundsen-Scott på Sydpolen.

Her har du en fyr som er Harlem Globtrotters av triksing med kort.

Se en ørns perspektiv på revejakt.

Nei, så har du sett på litt for mye not safe for work-videoer i det siste?

Visste du at mange flyreiser tar lenger tid i dag enn tidligere?

Skal du lære deg noe nytt, men føler ikke at du har fremgang? Her har du noen tips.

Denne damen kan sine saker bra.

Lydhør hund.

Se kamskjell svømme.

Det er sådd tvil om den høyrevridde konspirasjonsteoretikeren og politiske kommentatoren Alex Jones faktisk er menneske. Det får du nesten bedømme selv.

Husk å bruk blinklys, folkens!

Bildebonaza

Bildespesialer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Det var nesten riktig.

Det å ha barn er ikke alltid bare moro.

Blinkskudd!

Chrissy Teigen er et Twitter-beist!

Gif'er.

Bildebonanza fra karnevalet i Rio de Janeiro.

Tidligere utgaver av denne spalten: