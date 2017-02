Se hva vi fant på internett

Kong vinter har virkelig gjort sin ankomst de siste dagene. Her har vi noen klassiske, kalde fails.

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Om du skal på sjekkern i helgen og får et telefonnummer, kanskje ikke gjøre som disse gutta?

Super Bowl-helg



Super Bowl-finalen forrige helg ble en thriller. Om du ikke fikk den med deg skal du få høydepunktene her.

Dwayne "The Rock" Johnson og NFL-stjernen Rob "Gronk" Gronkowski er i ekstase etter New England Patriots stakk av med seieren. Kanskje et hakk for mye.

Super Bowl er nesten vel så kjent for sine reklamesnutter. Her har du de ti beste.

Det var ikke alle som gadd å kaste bort flere tusen kroner på billetter til den store finalen. Alt de trengte var en stige (visstnok).

Det ser ut til at Matt Damon endelig tok innersvingen på TV-vert Jimmy Kimmel i deres "krangel".

Dårlig jobb



Verdens verste superskurk?

Det er ikke bare gitarer som lager lyd.

Godt å se at Englands svar på Ricky Lake/Jerry Springer, Jeremy Kyle, slår en slag for vold i hjemmet mot menn.

Du skal ikke kødde med elger.

Et langt og lykkelig liv



En litt annerledes livsstil.

Hva er hemmeligheten til et langt liv? Denne 109-åringen har et svar.

Den svenske professoren Hans Rosling gikk nylig bort. Her er han på en av sine første TED Talks.

Historien om USAs første supermodell.

Godt og blandet



Snakk om griseflaks!

Nederland hadde nylig en beskjed til Donald Trump. Nå har Finland kastet seg på bølgen med en egen melding.

Trumps pressesekretær Sean Spicer har hatt en travel tid i det siste.

Hadde du planer å ta vekk noen kilo i 2017? Da kan slanketips fra Ricky Gervais være til inspirasjon... eller ikke.

Følte du at du fikk lite skjønn fra parkeringsvakten sist du fikk bot? Neppe mer enn denne uheldige damen.

En god gjerning!

Film

"Logan", den nyeste filmen i serien om superhelten Wolverine, ser ut til å ha en mørkere tone enn de tidligere filmene. Heldigvis!

I disse tider kommer oppfølgere til en av de senere årenes beste actionfilmer på kino, nemlig "John Wick 2". Her er en ærlig trailer om den første filmen.

10. februar har en av de verste filmene jeg noensinne har sett premiere, "Fifty Shades Darker". Les Side3s anmeldelse her. Vi kan i samme slengen ta med en ærlig trailer om den første filmen.

... Og alt som er galt med den første filmen kommer her.

Hvem visste at det var så mye teknikk bak lydeffekter?

101 fakta om "Grand Theft Auto V".

Bildebonanza

Bildespesialer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

GIF'er!

Selfie-fail.

Chris Hemsworth virker som en morsom pappa.

Det er ikke ofte Celin Dion får meg til å le.

Størrelse har noe å si.

Visste du at det var den store pizzadagen 9.februar?

Litt bilhumor.

Kommer du alltid på et bra comeback i etterkant? Hent litt inspirasjon her.

Historiens verste tatoveringer?

Noen barnestjerner fra 1990-tallet ser ut til å aldri eldes.

Gode gjerninger er viktig.

Noen CD-cover er bedre enn andre.

Tidligere utgaver av denne spalten: