Se hva vi fant på internett

Vi starter denne uken med januars beste knall og fall.

Siden det er fredag, tar vi med noen ekstra fails.

Om du ikke har enda lært å mestre spillet beerpong, kanskje du kan plukke opp noen triks her.

Dette partytrikset her er noe å øve seg på i helgen.

Den nye presidenten



Donald Trump er (ikke overraskende) mye i nyhetsbildet for tiden. Her er The Daily Show's tilnærming til innreiseforbudet.

Komiker Bill Burr har lite sympati med Hillary Clinton. Burr har selvfølgelig også noen tanker om kvinnemarsjen som ble avholdt.

Melania Trump er forsidekvinnen til den nyeste utgaven av Vanity Fair. Seth Meyers har noen spørsmål om det bildet.

Ulv, ulv



Komiker og programleder Joe Rogan pleide å ha det moro med deltagerne i "Fear Factor".

Du skal lete lenge etter er mer merkverdig intervju enn dette, signert komiker Eric Andre.

Nope, dette er ikke tull.

Se Ricky Gervais og Stephen Colbert diskutere religion.

Snart Super Bowl



Til helgen er det Super Bowl. Her er en rykende fersk "Clueless Gamer" med Conan O'Brien og NFL-stjernen Tom Brady.

NFL-stjernene får mye tyn på Twitter.

Noen gang lurt på hva NFL-gutta prater om?

Ikke alle venter på Super Bowl-kampen, men heller Super Bowl-reklamene. He har du et lite utdrag av hva som kommer.

Godt og blandet

Her har du litt trivia om alle stater i USA.

Alle med en bedre halvdel vil kjenne seg igjen i denne.

Han skal ha for forsøket.

Det er en grunn til at Bruce Springsteen er elsket av fansen.

Burde du være mer redd for TV'en enn terrorister?

Noen gang lurt på hvordan en bilmotor fungerer? Her har du svaret.

Jakter du på en sunn livsstil, er ikke Ron Swanson mannen å få rådene fra.

Bildebonanza

Ugler er kule dyr.

Donald Trump og hans penn.

Hvem visste at Donald Trump var så flink til å tegne?

Noen livsråd å følge.

Vi tar med noen "smarte" tips for å gjøre livet litt enklere.

GIF'er!

Noen bryllupsbilder kunne man kanskje spart seg for.

Spør du, får du som oftest.

Noen memer til å få deg gjennom fredagen.

Flinke komikere.

