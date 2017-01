Se hva vi fant på internett

The Chive

Selv dyr kan gå på tryne en gang i blant.

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Noen ganger er det viktig å løfte blikke opp fra telefonen også.

På tide å ta kvelden?

I dagens verden kan alle legge igjen en anmeldelse på internett, men ikke alle får svar.

Ikke lett med poncho.

Er ikke lett å være unik når det kommer til å lage filmtrailer.

Donald Trump

Donald Trump er blitt tatt i ed som USAs nye president. Det er nyheter over hele verden. Her er det en velkomsthilsen fra Nederland.

Om du ikke fikk med deg hva som skjedde da han ble tatt i ed, så får du en oppsummering her.

Mange er bekymret over de mange interessekonfliktene som kan oppstå nå som Trump blir president. Her er en oversikt.

Donald Trumps Kellyanne Conway har blitt et kontroversielt fjes under valgkampen. Før den tid forsøkte hun seg på stand up. Pute anbefales å ha tilgjengelig.

Conan O'Briens Triumph the Insult Comic Dog må selvfølelig få sagt sitt om den nye presidenten.

Her hjelper komiker Stephen Colbert New Yorkere med å overlevere beskjeder til Donald Trump.

Slike "sosiale eksperimenter" skal man ta med en klype salt, men tydelig at Donald Trump vekker veldig sterke følelser hos folk.

En hjelpende hånd



"The Shield"-stjernen Michael Chiklis' karriere ble reddet av én mann.

Matthew McConaughey liker ikke å bli kalt Matt - og det er det én grunn til.

En liten designfeil.

Har du tenkt på hva du kan få gratis på bursdagen din?

Når du kjeder deg i Finland og trenger noe å fordrive tiden din med.

Det blir nesten ikke mer harry enn dette. Er det lov å si man gleder seg?

Nære på!

Noen gang lurt på hvor blåtann-ikonet kommer fra? Her har du svaret.

Bare å glede seg: John Oliver er snart tilbake!

Nybakt pappa



Bill Burr, en av Side3-redaksjonens favorittkomikere, er blitt pappa. Vi gratulerer så mye!

Den blinde Youtube-stjernen Tommy Edison gjør mye festlig på sin Youtube-kanal. Her sjekker han 3D-printede objekter.

"The Ring"-filmen er over 15 år gammel. Allikevel lever den videre.

Er ikke alltid like greit å være på direktesendt TV.

Her setter verdens sterkeste mann nye rekorder i romaskin.

Bildebonanza

Bildespesialer 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

GIF'er!

Noen kule politifolk.

Noen godebiter fra Twitter om våre kjære Donald Trump.

Noen skuespillere som ikke er til å kjenne igjen.

Oscar-utdelingens beste av de beste.

Bestevenner.

Ikke alle sjekkereplikker er like gjennomtenkt.

Dyr er internetts motor.

Litt trivia på en fredag.

Tidligere utgaver av denne spalten: