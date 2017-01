Se hva vi fant på internett

Vi starter denne uken med noen knall og fall i vinter.

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Trenger du litt lett lektyre å nyte på bussen om morgenen? Her er noen tips.

I dag skal Donald Trump tas i ed som president. Han har som kjent "the best people". Bare se her.

Hvem visste at Trump pleier å ringe Obama for råd før han tar over jobben som president?

Det er knyttet stor spenning til Trumps tale i dag. Men hva burde en slik tale inneholde? Et lite historisk tilbakeblikk.

Filmhjørnet



Alle som spiller poker har sett klassikeren "Rounders". Her forteller Matt Damon en innsidehistorie fra innspillingen.

Bestekompisen til Damon, Ben Affleck, ble en internettsensasjon med dette klippet. Her er hans respons.

Noen ting på film vil aldri gi mening?

Ryan Gosling fikk en tøff start på karrieren.

Den perfekte avslutning.

Ta en potet - remix



Jan Goli har preget nyhetsbildet den siste tiden. Her en herlig remix av hans klassiker "Ta en potet".

Jake White diskuterer "Seven Nation Army".

Denne musikkvideoen er ikke som alle andre musikkvideoer. Den mangler nemlig artisten selv.

Vurderer du å avslutte forholdet ditt, men vet ikke hvordan? Her er noen tips.

Et akvarium utenom det vanlige.

Tror jeg hadde besvimt om jeg hadde møtt på denne.

Humor



Å "roaste" noen er en amerikansk stand up-tradisjon. Her har vi "kongen av roast" Jeffrey Ross.

En kortfilm det er verdt å bruke åtte minutter på av livet ditt.

"The Big Fat Quiz Of The Year" er noe man burde sette av en time og tretti minutter til.

Her er hemmeligheten bak Louis CKs vitser.

En varig endring



En utrolig forvandling etter en dramatisk opplevelse.

Ta deg en løpetur i vinter.

Har du 250 millioner dollar til overs? Da kan dette huset bli ditt!

Youtube-serien "Coolest thing I've ever Made" er ganske kul.

Ni vitenskapstriks du kan imponere med på neste fest.

Bildebonanza

Bildespesialer 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

Man skal være forsiktig med å be om hjelp...

Donald Trump har jobbet lenge med talen han holder i dag.

Bare å huske isskrapen.

Vinteren er ikke alltid så ille.

Er du utro, må du tåle steken.

Et lite historisk tilbakeblikk.

Russland - mulighetens land.

Kunst eller hærverk?

Noen ferske meme'er.

GIF'er!