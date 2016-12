Se hva vi fant på internett

Vi starter med en liten spøk du kan utføre i romjulen.

Vi tar imot tips til denne serien med åpne armer! Send ditt bidrag på e-post eller Facebook.

Småfrekt triks dersom ruta er dekket av frost og is.

Jeg visste ikke at biler gjør hjort blind.

Noen gang tenkt over hvorfor du blir så knyttet til ting? Her har du svaret.

Det er ikke bare datamaskinen du må restarte.

Visdomstenner og bedøvelse er ikke alltid en god kombinasjon.

Du kjenner nok en



Vi har alle en slik kompis.

Jeg vet virkelig ikke om dette er romantisk eller bare veldig, veldig harry. Jeg heller mot det sistnevnte.

Ikke alle gaver går som planlagt.

Noen prøver å bevare myten om nissen litt lenger.

Vanlig dag på jobben



Når man har arbeidet en stund, plukker man opp smarte triks som gjør jobben mer effektiv.

Komiker Norm MacDonald og hans logikk-vits.

Vitsestjeling er et evig gående tema i stand up-verden. Men hvor trekker man streken mellom tyveri og likehet?

Klar for nytt år



Noe å ha i bakhodet til neste års eksamenstid?

"Alien" er tilbake i 2017...

Nyttårsaften er sjeldent gøy. Forskningen forteller deg hvorfor.

Noen korttriks du kan øve inn til det nye året.

Musikken var mye bedre før, mener mange.

Årskalvakade

Mange er enige om at 2016 har vært en forferdelig år. Her har du "2016: The movie".

Det har ikke vært lett å være på direktesendt TV i år!

Dette er årets sykeste pokerhender... for de som er interessert.

Føler denne elefanten oppsummerer 2016 ganske greit.

En av de få tingene du kan trøste deg med er at det er mange som har hatt et verre år enn deg.

2016 har vært et trist år med tanke på alle de store musikkstjerne som har falt i fra. Her et lite tilbakeblikk til den gangen George Michael leverte kanskje historiens beste cover av Queens "Somebody to Love".

Nei, god jul og godt nyttår da.

Bildebonanza



Bildespesialer 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

En mann for sitt skjegg!

#Serviceyrker.

GIF'er!

Mange kjente fjes har gått bort i 2016.

Vi kjører en ekstra runde GIF'er, men nå med litt krydder.

Litt vitenskapelige fremgang i 2016.

Husk, vinkel er alltid viktig når man tar et bilde.

Det er ikke alle kjendiser som er like glad i nærgående fotografer.

Tidligere utgaver av denne spalten: