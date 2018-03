SAS: - Slik kan du bli oppgradert til businessklasse for et «ganske lavt beløp»

Lite er så fornøyelig som å få noe gratis i hverdagen. På toppen av gratis-kranskekaken vår troner oppgradering til første klasse eller businessklasse.

Uheldigvis er det slik at dagene der personen bak skranken i innsjekken kunne oppgradere deg med noen få tastetrykk er forbi. Til tross for dette dukker det støtt og stadig opp tips fra personer som reiser regelmessig om hvordan man best kan få til en oppgradering på din neste flyvning.

Sist ut er den britiske forfatteren Tilly Bagshawe. Flere medier slo stort opp Bagshawes tips til hvordan man nærmest garantert kunne få en oppgradering, og da uten at det kostet deg en krone ekstra.

Forfatteren flyr opp mot 16.000 kilometer i året og hevder overfor Business Insider at ved hjelp av to ord, fikser hun gratis oppgraderinger for hele familien hver eneste gang de skal ut å fly. Hemmeligheten til Bagshawe er visstnok å kontakte flyselskapet før reisen og be om å få prate med «revenue managment»-avdelingen til selskapet.

Dette er en avdeling som har som mål å gjøre hver eneste reise så lønnsom som mulig og holder ofte igjen Business Class-seter som de kan selge i siste liten. Forretningsfolk bestiller ofte reiser i siste liten og er størst forbrukere av denne billettypen.

Det er disse setene Bagshawe hevder man kan enkelt få tak i. Når du har revenue managment-avdelingen på tråden, ber Bagshawe deg om å høflig forhøre om når det vil være mulig å få oppgraderinger mot poeng.

- Jeg har en nesten 100 prosent suksessrate på dette, hevder forfatteren.

TVILSOMT TIPS: SAS' opplyser at de ikke er helt overbevist om forfatter Tilly Bagshawes tips om hvordan man best blir oppgradert på en flytur,

Bagshawe fortrukne flyselskap Virgin Airlines bekrefter delvis overfor Business Insider at trikset kan fungere.

- Hvert år gir vi bort flere tusen oppgraderinger til våre Flying Club-medlemmer (Virgin Airs bonusprogram red. anm.). Tilgjengeligheten av disse kan våre medlemmer og kunder finne på internett og via våre kundesenter, opplyser selskapet.

SAS: - Bookinger håndteres ikke slik



Trikset til Bagshawe er ikke noe hokus pokus. I teorien må man bare ha nok poeng på flykontoen til å få en oppgradering.

Informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS heller imidlertid kaldt vann i suppa.

- SAS har selvfølgelig også et «revenue management» som består av flere avdelinger som har ansvar for hele den omfattende vitenskapen rundt prising av flybilletter og -tjenester.

GODE TIPS: Informasjonssjef i SAS, Knut-Morten Johansen, har noen tanker om hvordan man best kan bli oppgradert på en flyreise.

- Men dette er ikke en avdeling som har publikumskontakt, så man har ikke mulighet til å ringe inn og få svar på de spørsmål som det informeres om her. Spørsmål og problemstillinger rundt enkeltstående bookinger og reservasjoner som går til den avdelingen adresseres elektronisk og håndteres også på den måten internt, forklarer Johansen til Side3.

Vil du bli oppgradert? Legg inn et bud



Informasjonssjefens beste tips for å bli oppgradert, er å melde seg inn i et flyselskaps bonusprogram. Johansen forteller at man hos SAS kan «legge inn bud» på oppgradering med bonuspoeng.

- Det beste rådet for å kunne bli oppgradert er å plassere et bud, som kan betales med penger eller bonuspoeng. Det eksisterer ikke noe fast beløp, da systemet er dynamisk, og det er tilbud og etterspørsel som også her er gjeldende. Den ene flyvgningen er ikke lik den andre, sier Johansen.

- For eksempel så kan det være mange ledige plasser i SAS Plus til Hong Kong på en bestemt dato. Da er sannsynligheten stor for en oppgradering til et ganske lavt beløp. I et annet eksempel kan det kanskje være få ledige plasser på Business Class til New York. Da kan det være mulighet for oppgradering, men da kan flere være med i budrunden og prisen for å få et oppgradert sete blir høyere enn i det foregående eksemplet, legger han til.

Passasjerer kan legge inn bud på oppgradering selskapets hjemmesider før avreise. Om du ikke får tilslag på budet ditt, vil du beholde poeng eller penger som du har bydd.

Når det kommer til konkrete tips, sier SAS' informasjonssjef at det ikke er noe fasitsvar på hvordan man lettest kan få drikke champagne med de store guttene og jentene på flytur.

- Som man kan forstå så er ikke dette med oppgradering noen eksakt vitenskap, utover at man selv velger beløp og satser i form av en pengesum eller et visst antall poeng, sier han.

