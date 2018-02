Sara Gunnerud er Vi Menn-piken 2017

Siden desember 2017 har ti kvinner kjempet om tittelen «Vi Menn-piken 2017» og en førstepremie på 10.000 kroner.

Nå er vinneren klar, og selvfølgelig ble Sara glad da hun fikk beskjeden.

– Men det har vært noen rare uker. Jeg har vært så glad, men jeg har ikke kunnet dele det med noen. Det var bare kjæresten min og moren min som fikk vite at jeg vant. Når folk har spurt meg på gaten om hvordan det gikk, har jeg bare svart at jeg ikke vet, forteller Sara.

Hun ble overrasket da Vi Menn ringte henne.

– Jeg så at jeg var topp tre etter to uker, men de andre to jentene hadde flere facebookvenner og var flinkere til å drive valgkampanje, men så gikk det min vei likevel, sier Sara.

Sara har gått en lang vei før hun havnet i Vi Menn. Som tenåring var skihopping hobbyen.

– Jeg begynte med langrenn, men havnet alltid håpløst sist. Til slutt tok jeg med langrennsskia bort i hoppbakken på trass, og der var det jo mye morsommere.

Det lengste hun har hoppet er 75 meter, men en februardag i 2012 gikk det fryktelig galt.

– Jeg skulle gjøre det siste hoppet i bakken i Trøgstad, og det gikk bokstavelig talt på trynet. Jeg rutsjet ned unnarennet med ansiktet ned og slo hodet kraftig.

Sara må ta en pause når tårene presser på. Hun forteller videre med lav stemme.

– Selv om jeg ikke husker noe fra ulykken, gjør det vondt å snakke om den, for tiden etterpå ble tøff. Jeg lå lenge i koma, og en stund sto det om livet. Jeg så helt jævlig ut i ansiktet, og hjernen var skadet. Jeg var på opptrening på Sunnaas sykehus, men jeg har fått varige skader.

VINNER: Dette er ett av bildene av Sara i Vi Menn nordmenn likte. Hun ble stemt fram som vinneren av Vi Menn-piken 2017. Klikk på bildet for å se alle bildene og video av Sara.

Midt oppi alt dette fant hun ut at hun ville prøve seg foran kameraet.

– Det ble en form for terapi at mitt ytre gikk fra å være vansiret til at jeg kunne smile foran et kamera. Det har vært veldig gøy å jobbe med Vi Menn, bli stylet og stæsjet før og under fotoshooten, selv om jeg ble sliten og måtte ta pauser.

Det er liten sjanse for at hun noen gang blir helt frisk.

– Jeg er uføretrygdet, jeg blir fort sliten også av vanlig sosial omgang med folk, hjernen henger ikke med. Utvendig er jeg fin, det innvendige må jeg leve med.

Men først skal hun feire tittelen Vi Menn-piken 2017.

– Jeg gleder meg til å takke alle som har hjulpet meg, og også takk til alle som stemte på meg, sier Sara.

