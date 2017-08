Samsung lanserte sitt nye flaggskip - Note 8

Galaxy Note 8 er Samsungs hovedvåpen i kampen mot Apple og iPhone 8, som ventes lansert senere i høst.

Note 8 er i kategorien de kaller «phablet», en mellomting mellom smarttelefon og tablet. I fjor ble den forrige modellen, Galaxy Note 7, tilbakekalt da det var risiko for at batteriet kunne eksplodere. Det ble også innført et globalt forbud mot ta med seg Note 7 om bord på fly.

– Ingen av oss vil glemme hva som skjedde i fjor. Men jeg vil aldri glemme hvordan millioner av dedikerte fans støttet oss. La meg uttrykke min dype takknemlighet, sier Samsungs mobilsjef DJ Koh under lanseringen.

– Dette var en god dag for Samsung. Det er tydelig at de har lagt Note 7 bak seg og nå konsentrerer de seg om framtiden med Note 8, sier analytiker Patrick Moorhead i selskapet Moore Insights and Strategy.

Her kan du se det imponerenede showet Samsung avholdt i New York onsdag 17.08 da Note 8 ble presentert (spol frem til 32 minutter for å se starten av sendingen)



Det nye kameraet i Note 8 har to linser, den ene vidvinkel, den andre med 2x optisk zoom. Begge har bildestabilisering. På presentasjonen i New York sammenlignet Samsung, etter eget utsagn, to omtrent identiske foto (se under) tatt med henholdsvis iPhone 7 Plus (til venstre) og nye Note 8:

