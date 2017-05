Så mye mindre får du for pengene i USA i sommer

NEW YORK CITY sett fra World Trade Center. New York City

Det nærmer seg sommerferie, og USA har blitt et mer aktuelt ferieland enn noen gang med en lang rekke direkteruter.

Til tross for en nylig oppgang, det voldsomme fallet i oljeprisen har ført til at den norske kronen har svekket seg betydelig. Det betyr at alt har blitt veldig mye dyrere når du reiser på ferie.

Få steder har dette blitt mer tydelig enn i USA. For mens man sommeren 2014 betalte rundt 6 kroner for en dollar, er nå prisen økt til 8,65.

Men hvor mye betyr det egentlig? Under har vi samlet noen eksempler.

Taxi til og fra flyplassen - 180 dollar



Hvis du lander på Newark-flyplassen utenfor New York, koster det deg typisk 80-90 dollar for taxituren én vei, litt avhengig av hvor mye du betaler i tips, hvilke bomveier som velges og lignende.

Pris med 2014-kurs: 1080 kroner



Pris med 2017-kurs: 1560 kroner



Én overnatting i New York: 200 dollar

Overnattinger i USA kan koste alt fra 35 dollar, til langt over 300 dollar natta for akseptable alternativer i populære byer som Boston, New York og Washingtong D.C.

Pris med 2014-kurs: 1200 kroner



Pris med 2017-kurs: 1730 kroner



Lunsj for to - 50 dollar



Alt er stort i USA - men dette er litt mer enn normalen.

En helt vanlig lunsj på andre ting enn fast food-kjedene, koster typisk 25-30 dollar per person.

Pris med 2014-kurs: 300 kroner

Pris med 2017-kurs: 430 kroner



Middag for to - 120 dollar



En god middag koster penger.

Prisen på en god middag varierer naturligvis voldsomt med hvor du er, men med dessert og godt drikke havner vi fort på 120 dollar.

Pris med 2014-kurs: 720 kroner

Pris med 2017-kurs: 1040 kroner

Påkostede turistattraksjoner for to - 72 dollar



Utsikt fra Rockefeller Center.

Ønsker du å komme deg opp i for eksempel toppen av Rockerfeller Center i New York? Da må du fort regne med minst 70 dollar for to personer.

Pris med 2014-kurs: 440



Pris med 2017-kurs: 640



En BigMac - 5 dollar



Selv de små utgiftene har blitt merkbart dyrere.

Pris med 2014-kurs: 30 kroner

Pris med 2017-kurs: 43 kroner

4 dager i Disney World for 2 voksne og 2 barn - 1325 dollar



Mange reiser ens ærend til USA med familien for å gå i Disney World.

Pris med 2014-kurs: 7950 kroner

Pris med 2017-kurs: 11460 kroner

En uke med leiebil, Mustang - 630 dollar



Ford Mustang som kabriolet er nærmest en selvfølge hvis du skal på roadtrip.

Prisene på leiebil varierer voldsomt, og prisen går fort i taket om du skal ha noe mer enn en standardbil - og forsikring med på kjøpet. En rask kikk hos Avis viser at prisen ligger på rundt 630 dollar for en uke før du tar med forsikringen du vil ha.