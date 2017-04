Så mye koster en vanlig og en mindreårig asyløsker

De fleste innvandrerne kommer til Norge i en alder der yrkesdeltakelsen normalt ligger høyt. På kort sikt har innvandrere derfor en gunstig alderssammensetning fra et budsjettperspektiv. Denne effekten vil imidlertid avta over tid etter som de blir eldre, noe en må ta hensyn til hvis en skal vurdere de langsiktige budsjettkonsekven-sene av innvandring.

Fra et økonomisk perspektiv er nemlig regjeringen forholdsvis positiv til innvandring av unge personer.

I perspektivmeldingen gir regjeringen et dypere innblikk i hvorfor denne alderstestingen er noe de er villige til å stå i vinden med. Det handler ikke bare om at mindreårige nærmest er garantert opphold.

Det har vært mye debatt rundt norske myndigheters alderstesting av asylsøkere for å sjekke om de er myndige eller ikke.

Innvandring, spesielt fra Afrika og Asia, er ifølge beregninger fra SSB svært kostbart. Men en gjennomsnittlig asylsøker som kommer til Norge i en alder av 25 år, har noen år hvor de bidrar marginalt positivt. Og jo tidligere de kommer, jo lenger er perioden med positivt bidrag.

Mindreårige er kostbare

Men i perspektivmeldingen har en nå satt tall på de umiddelbare kostnadene som påløper på «vanlige» asylsøkere og mindreårige asylsøkere.

Ifølge regjeringen koster en 16-åring som ankommer som asylsøker det offentlige over tre ganger så mye som en 18-åring. For de virkelig unge asylsøkerne, er det over fem ganger så mye.