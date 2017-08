Så mye får Instagram-modellen Abigail Ratchford betalt per bilde

Bildedelingstjenesten Instagram er blitt stedet der personer du hverken har lest eller hørt om høster millioner av følgere og dermed millioner av blanke kroner i kassen.

Det er ikke til å stikke under en stol at Side3 har tidligere skrevet om en rekke av disse modellene, men det store spørsmålet er fortsatt: Hvordan tjener de penger på dette?

Nå har en av de mest populære modellene på bildedelingstjenesten, Abigail Ratchford (25), lettet på sløret når det kommer til hvor mye penger man kan tjener på en populær Instagram-konto.

Startet ved en tilfeldighet



25-åringen startet sin karriere i 2013 da hun stilte som modell for en kamerat som ønsket å forbedre sin portefølje som fotograf. Nettsider som Maxim og Sports Illustrated oppdaget fotografens bilder og begynte å skrive om "den nye jenta". Ratchford skjønte raskt at dette var en mulighet hun måtte gripe og startet opp en Instagram-konto. Det tok ikke lang tid før hun hadde 20.000 følgere. I løpet av syv måneder var antallet vokst til 100.000.

Nå, fire år senere, måler antall følgere nesten åtte millioner.

Nå tjener hun rundt 170.000 dollar i året, over 1,3 millioner kroner i dagens kurs, bare på Instagram-kontoen. Pengene får hun ved å reklamere og legge ut bilder av forskjellige produkter.

- For hver million følgere du har, kan du ta opp til 1500 dollar (nærmere 12.000 kroner) per innlegg på Instagram, sier 25-åringen til New York Post.

Selv tar hun rundt 6000 dollar, over 47.000 kroner, per innlegg.

En fuego 🔥 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) torsdag 03. Aug.. 2017 PDT

Your comments always make me smile ☺️The winner of the caption contest is @mrszingarelli 🙌🏼💗 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) torsdag 20. Juli. 2017 PDT





Savage level 💯 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) fredag 14. Juli. 2017 PDT









Millioner på egen kalender



http://www.side3.no/sports-illustrated-modellene-kaster-klrne-pa-sosiale-medier/3423192644.html

Ratchford reklamerer dog ikke bare for andre. 25-åringen promotere også egne produkter. Modellen har en nettside som selger alt fra en årlig Ratchford-kalender til shotte-glass med bilde av henne på.

Til New York Post forteller modellen at hun årlig tjener rundt 120.000 dollar, over 940.000 kroner, bare på salg kalenderen. Tar du med t-skjorter og shotteglass, kan du legge til 50.000 dollar, nærmere 400.000 kroner, i årlig inntjening, skriver avisen.

I tillegg får Ratchford godt betalt for å feste på nattklubber eller dukke opp på andre sosiale sammenkomster verden over.

Millionene 25-åringen håver inn er noe helt annet enn hva hun tjente før hun ble kjent. Ratchford sjonglerte tre jobber samtidig og sier hun tjente rundt 600 dollar i uken. Nå fester hun med kjente artister og idrettsfolk. Hun har også posert for Kanye Wests fotobok, samt blitt fotografert for Playboy, FHM og Esquire. I tillegg har hun hatt mindre roller i en rekke amerikanske TV-serier.

Selv om Ratchfords følgerbase hovedsakelig er menn, forteller modellen at hun i fremtiden håper å få flere kvinnelige følgere. Hun har blant annet planer om å lansere en egen undertøyskolleksjon og sminkeprodukter. 25-åringen har nemlig ingen planer om å legge ut dristige bilder av seg selv i evig tid.

- Jeg tenker langsiktig. Innen jeg er 35 år ønsker jeg å være gift og ha barn. Da kan jeg ikke legge ut slike bilder som jeg gjør nå.

All american 🇺🇸 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) søndag 02. Juli. 2017 PDT

Bye bye black hair ✌🏼 Going a little lighter for the Summer ; ) ☀️☀️☀️ Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) tirsdag 13. Juni. 2017 PDT

Just a few weeks till the launch of my APP 😋 First glimpse of all your favorite pics, exclusive outtakes , bts video of shoots, Q&A with me, fan giveaways etc 🎉🎉🎉 Abigail App coming soon 👑 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) fredag 26. Mai. 2017 PDT

Hobbies include : doing Liam Neeson impressions while wearing Latex lingerie in an English Castle ; ) 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 Shot by the legend @dannydesantos for @sixty6mag 🔥🔥🔥Styled by me 🙋🏻 wearing @elissapoppy 👅 #abigailratchford 👑👑👑 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) fredag 19. Mai. 2017 PDT

🍦✌🏼 Et innlegg delt av A b i g a i l (@abigailratchford) torsdag 27. April. 2017 PDT

- Jeg vil ikke bare være en Instagram-modell som legger ut noen bilder og gifter seg med en idrettsmann. Jeg ønsker å bli kjent for sminkeprodukter, undertøy og klær. Jeg vil bli respektert av andre i bransjen, forteller Ratchford til New York Post.

Selv om Ratchford tjener gode penger på sin Instagram-konto, er det bare småpenger sammenlignet med hva andre modeller kan tjene per bilde. Kjente modeller som Irina Shayk, Hanna Davis og Kelly Rohrbach kan tjene over 100.000 dollar per bilde de legger ut.