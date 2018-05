Russell Peters: - Donald Trump er som Osama bin Laden

Er folk mer opptatt av å være politisk korrekt nå enn tidligere?

- Nei, jeg tror ikke det. Problemet er heller at folk har mistet evnen til å le av seg selv. Alle tar seg selv for høytidelig.

Er det noen temaer du ikke spøker med?

- Jeg forsøker å holde meg unna religion … og politikk til en viss grad. Jeg er selv ateist, og føler det er vanskelig å prate religion når jeg har den oppfatningen om det som jeg har.

47-åringen sier at materialet under «The Deported Tour» er mer personlig og fokusert på han selv og hvordan han opplever det å bli eldre. Han understreker at stilskiftet ikke skyldes kritikere.

- Savner festingen



Komikeren hadde lenge et rykte på seg for å være en festløve og være glad i damer. I en periode var kjæreste med den tidligere pornostjernen, nå Bollywood-skuespiller, Sunny Leone. Nå er Peters forlovet. Han har også en datter fra et tidligere forhold. Til Side3 sier 47-åringen at han har roet ned på festingen, selv om det hverken skyldes familien eller viljen.

- Det er rett og slett kroppen sin skyld. Haha. Jeg har passert 47 år og jeg klarer ikke å holde tritt lenger. Dersom jeg drikker for mye, virker det som kroppen tar hevn ved å si: «Å ja, én øl for mye i går? Jeg skal vise deg i dag», ler Peters.

Savner du det?



- Absolutt. Jeg elsket den biten av jobben, og jeg tar meg en fest i ny og ne. Men det er vanskelig å sloss mot evolusjonen. Nå er det som å være en rockestjerne på verdensturné, men uten alle godene.

Med all festingen og damene opp igjen, blir det naturlig å høre Peters tanker om MeToo-bevegelsen som har rørt seg verden over det siste året. Helt siden det i 2017 ble avslørt at filmmogul Harvey Weinstein har seksuelt trakassert kvinner i en årrekke, har en rekke andre mannlige kjendiser måtte stå til veggs for sine handlinger overfor kvinner. Én av dem er kanskje en av moderne tids mest verdsatte og populære komikere, Louis CK. Den 50 år gamle komikeren var på toppen av sin karriere med ny film, TV-serier og humorspesialer på Netflix da han ble beskyldt av en rekke kvinner for å ha onanert foran dem uten deres samtykke. CK nektet først for hendelsene, men etter hvert innrømmet komikeren at ryktene var sanne.

Etter avsløringene ble distribusjonsavtalen for hans nye film kansellert, han fikk sparken fra TV-seriene han var med å utvikle og Netflix fjernet alle stand up-spesialene hans fra strømmetjenesten. Peters forteller til Side3 at «alle» i bransjen visste hva den populære komikeren holdt på med.

Louis C.K.

- Alle visste hva Louis CK holdt på med. Det var en av de greiene der alle vet det, men ingen sier noe. Det er bare et skuldertrekk og «å, typisk Louie-oppførsel». Men det er flott å se så mange tørre å si ifra. Samtidig må det være noe regler når man varsler. Sånn som det har vært nå, kan alle si hva de vil, ofte uten bevis for skyld. Det er ingen tvil om at det kan bli misbrukt, sier Peters og viser til humorkollega Aziz Anzari som ble beskyldt for å oppført seg upassende overfor en kvinne på en date. Mange tok Anzari i forsvar etter beskyldningene ble lagt frem.

Tror du det kommer flere avsløringer?

- Jeg diskuterte dette faktisk med noen komikere her forleden. Jeg tror mye skyldes kommunikasjonen kjønnene i mellom, og hvordan man behandler hverandre. Mange menn har vært idioter og tatt seg altfor store friheter med kvinner i mange år, men nå sier kvinner «nei, det er ikke greit». Det synes jeg er flott, spesielt siden jeg har en datter som nå vokser opp.

Donald Trump er som Osama Bin Laden



Etter 30 år i bransjen, har Peters sett og opplevd mye. Én av de mest absurde opplevelsene hans kom under et besøk i Saudi-Arabia. Etter en forestilling ble han invitert til å opptre privat for én av prinsene og hans venner i oljelandet. Foruten et lass med penger, endte Peters opp med en Hublot-klokke til en verdi av noen hundretusen kroner og en noe uvanlig telefonsamtale.

Det viste seg nemlig at prinsen var nær venn av terroristen Osama bin Ladens bror. Peters fikk prate med bin Laden-broren på telefon og, til komikerens overraskelse, viste det seg at han var stor fan av komikeren. Broren til Bin Laden syntes det var storartet at hans favorittkomiker tok seg tid til å ringe for å si hei.

Vi må spørre, har du fortsatt kontakt med broren til Osama bin Laden?



- Haha. Nei, vi er ikke mye i kontakt. Men det var en meget absurd og morsom samtale jeg hadde. Det er noe av det sprøeste jeg har opplevd i løpet av mine 30 år i bransjen, ler Peters.

Når du forteller den historien på Youtube, sammenligner du Osama bin Laden med Donald Trump. Har du fått noe kritikk for den sammenligningen?

- Nei, for det er fakta. Om du ser nærmere på deg, er de veldig like. Trump er en bortskjemt unge av en steinrik eiendomsutvikler. Det er akkurat hva bin Laden var. De var begge høyt utdannet før de ble desillusjonert med oppfatningen av sitt eget land, mener 47-åringen.

Russell Peters opptrer i Stavanger lørdag 12. mai, Oslo mandag 14. mai og Trondheim torsdag 24. mai.