Robin Wright krevde samme lønn som Kevin Spacey - det får hun ikke

NEW YORK (Side3): - Det er svært få filmer eller TV-serier hvor mannen, patriarken, og matriarken er likestilt. Det er de i «House of Cards», forklarte Robin Wright da hun for et år siden gikk offentlig ut med sitt krav om få samme lønn som Kevin Spacey.

Hun spiller rollen som Claire Underwood, mens han spiller ektemannen Frank Underwood, i den populære Netflix-serien som denne uka lanserte sesong fem.

Wright så statistikk som viste at hennes karakter var mer populær enn Spaceys i en periode. Dette motiverte henne til å fremme kravet om likelønn. I mai i fjor trodde hun også at hun skulle få det.

Nå, ett år senere, sier Robin Wright at hun fremdeles tjener mindre enn Kevin Spacey, som ifølge Business Insider tjente rundt 500.000 dollar per episode i 2014, etter sesong 3. Forbes meldte i 2015 at Wright tjente rundt 420.000 per episode.

- Jeg tror ikke at jeg blir betalt like mye. De fortalte meg at jeg skulle få en lønnsøkning, men … jeg tror ikke det, sier Wright i et intervju med United Airlines-magasinet «Rhapsody», ifølge CNN.

