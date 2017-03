Ricky Gervais til Norge med nytt show

Ricky Gervais er en av verdens mest populære komikere. For tiden turnerer han Storbritannia med sitt nye humorshow "Humanity". I forbindelse med verdensturneen vil han besøke Norge 16. september i Oslo.

Den britiske stand up-komikeren Ricky Gervais kommer til Oslo 16. september i forbindelse med verdensturneen for sitt nye show "Humanity".

Det meldte komikeren selv Twitter.

Oslo!

I'm going to do one night only in your lovely indoor arena in September. Tickets go on sale Friday at 10am. #Humanity pic.twitter.com/zSPajX649c — Ricky Gervais (@rickygervais) 22. mars 2017

"Oslo! Jeg kommer og avholder én forestilling på deres fortreffelige innendørs-arena i september. Billetter i salg fra fredag klokken 10" skriver Gervais på Twitter.

55-åringen fikk sitt store gjennombrudd med humorserien "The Office" i 2001. Serien ble en massiv hit og gjorde Gervais til en av verdens mest populære komikere. Etter den tid har briten hatt stor suksess med serier som "Extras" og "Derek".

55-åringen har gjennom hele karrieren ikke vært redd for å sparke høyt og lavt fra scenen. Blant annet ble han en populær mann i USA etter han var vert for Golden Globes-prisutdelingen i 2010.

Åpningstalen til briten sparte få om noen av Hollywoods elite. Utrolig nok ble komikeren invitert tilbake av Golden Globe for å være programleder de to påfølgende årene.

Da Side3 intervjuet Gervais i 2013, var han ærlig på at han gir blanke f i hvem han fornærmer fra scenen.

- Man kan spøke med alt. Jeg tenker ofte at jeg får litt feilaktig kritikk fordi jeg spøker med temaer som er ansett som tabu. Mange blander ofte målet med en vits for objektet som brukes i vitsen. I realiteten er de det samme, spesielt dersom du opererer i sjangerne satire og ironi, sa Gervais den gangen.

"Humanity" er Gervais første stand up-forestilling siden "Science" i 2009.

- Etter å ha hørt Rickys syn på religion og vitenskap i hans tidligere show, gleder vi oss til å høre hva han tenker om menneskeheten i sitt splitter nye show "Humanity", skriver Martin Nielsen fra arrangøren Live Nation i en pressemelding.

Komikeren var sist i Norge i 2012. Da holdt han et slags "best of"-forestilling med en blanding av vitser fra sine fire tidligere stand up-show. Den gangen gikk nordmenn mann av huse for å sikre seg billetter og forestillingene ble utsolgt på minutter.

- Dette er første gang han kommer til Oslo med et splitter nytt show folk ikke har rukket å se i hjel på DVD og nett. Vi er sikre på at interessen er like stor denne gang - om ikke større, sier PR og marketing manager i Live Nation, Elise Eriksen Løssfeldt.

Billetter til forestillingen 16. september legges ut for salg førstkommende fredag klokken 10.00. Billettene koster fra 460 til 805 kroner.