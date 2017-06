Rekordskudd drepte IS-terrorist på 3540 meters hold

Det finnes en liste over de lengste skuddene med døden til følge. I åtte år har den britiske skarpskytteren Craig Harrison toppet listen med et skudd fra 2475 meter under krigen i Afghanistan.

Nå har en kanadisk skarpskytter fra elitegruppen Joint Task Force 2 knust den rekorden med god margin - over én kilometer.

Det bekrefter det kanadiske forsvaret overfor avisen The Globe and Mail.

- Terroristene skjønte ingenting

Skuddet falt i Irak i mai 2017, fra 3540 meters hold.

Forsvaret bekrefter at spesialsoldaten brukte et skarpskyttergevær av typen McMillan Tac-50, men har holdt tilbake navnet på skytteren og nøyaktige detaljer om når og hvor operasjonen fant sted.