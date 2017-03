Rødt, blått, grønt eller svart? Dette betyr fargen på passet ditt

Har du noen gang undret deg over hvorfor passet ditt er rødt?

Forskjellige land kan gå for ulike fargenyanser - det lyseblå afghanske passet skiller seg for eksempel fra det amerikanske mørkeblå - men det finnes fire hovedfarger på pass verden over:

Blått, rødt, svart og grønt.

Kanskje litt overraskende følger ikke fargen på passene et bestemt system, men det er langt fra tilfeldig heller. Geografi, politikk og religion spiller sentrale roller.

Nettsiden Travel + Leisure har sett nærmere på hva de forskjellige fargene symboliserer. Se videoen i toppen av artikkelen.