RAF bekrefter: Slik hilser britene tilbake til IS

Med bomber påskrevet "Love from Manchester" sikter britene seg inn på IS-kontrollerte områder.

Dette bildet av en Paveway IV-bombe med påskriften Love From Manchester har tatt av i sosiale medier. Det britiske flyvåpenet RAF bekrefter at det er ekte.

Bildet av en laserstyrt Paveway IV-bombe med skriften "Love from Manchester" har tatt av på sosiale medier i etterkant terrorangrepet i Manchester som krevde 22 liv.

Mange trodde at bildet var falsk, men det britiske flyvåpenet RAF bekrefter nå overfor avisen Daily Mail at både bomben og påskriften er ekte.

Bildet ble sent fra en person i RAF til en venn, som deretter publiserte bildet på Twitter. Det er i ettertid fjernet igjen.

Ifølge Daily Mail er det en droneskvadron stasjonert på et hemmelig sted i Midtøsten som skrev beskjeden.

- RAF kan bekrefte at bildet er ekte. Motivasjonen for å skrive en slik beskjed er forståelig under forholdene, sier en talsperson i RAF til avisen.

Det er en lang tradisjon for å skrive slike beskjeder på bomber i RAF, og i andre flyvåpen, og bildet kommer ikke til å få noen følger for personen som sendte det.

Etter terrorangrepet i Paris i 2015 skrev amerikanske styrker "From Paris, With Love" på sine bomber, mens russerne signerte med "For Paris" på sine bomber og missiler rettet mot IS-mål i Syria.

Tradisjonen med å skrive slike beskjeder på bomber stammer fra 2. verdenskrig.