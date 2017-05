Pornostjerne angrepet av hai under direktesending

Pornostjernen Molly Cavalli skulle streames live i et haibur utenfor kysten av Florida, i et reklamestunt for pornonettstedet CamSoda.

Dessverre gikk ikke alt etter planen. Da Cavalli poserte for kamera, kom en av haiene for nære, og bet til rundt ankelen til kvinnen.

Les også: Spist av hai som var «større enn en båt»



Sjokkert ble hun dradd opp i båten med store kutt i foten etter haien.

Du kan se hele videoen nedenfor, inkludert Cavallis kommentar før hun gikk i haiburet: - The shit that I do for media (som betyr noe sånt som «Den dritten jeg gjør for media»).

I følge Daily Mail trengte Cavalli 20 sting for å sy sammen såret. Det skal ha vært en sitronhai som bet henne.

Les også: Disse haiene er mest vanlige i norske farvann

