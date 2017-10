Polititegninger så elendige at de faktisk er bra

Å være politibetjent er uten tvil en utfordrende jobb. Man må får oversikt over en ofte stressfylt situasjon, samle inn bevis og vitneforklaringer før man kan starte jobben på å etterforske forbrytelsen.

Ett av hjelpemidlene politiet har til rådighet, er såkalte polititegninger også kjent som fantomtegninger. Disse tegningene er basert på vitneobservasjoner og lages for å kunne gi folket en pekepinne i utseende til antatt gjerningsperson. En mann som kan sitt fag innen polititegninger, er Harlad Nygård, en mann som har tegnet ukjente voldtekts- og drapsmenn i 36 år.

Nygård har tidligere fortalt litt om hva som er viktig når man plukker opp blyanten for å skape en slik tegning.

- Det viktig er at du lytter til vitnet som forklarer seg. Forstår vitnet. En tegner skaper bilde her inne. Hånden bare utfører arbeidet, har han uttalt til TV 2.

Nygårds tips og tanker om hvordan man utfører en polititegning er tydeligvis ikke av universal oppfatning. Side3 har funnet noen polititegningene som har blitt publisert i håp om å finne den skyldige. Om de alle har klart det, er ikke sikkert.

1.



2.

PS. Denne barnslige tegningen stammer fra Bolivia, der politi brukte den i å finne de skyldige i drapet på en taxisjåfør. Vi kan le av strekene som ble tegnet av et vitne, men ifølge The Guardian skal tegning ha ført til at politiet fant de skyldige.

3.

Best police sketch ever. pic.twitter.com/8ezc3uUP6K — Richard Roeper (@richardroeper) 9. mars 2014

4.

Thailands bankraner som stakk av med over 200.000 baht, rundt 50.000 norske kroner. Har du sett han?

5.

6.



Fra et britisk krimprogram på 1990-tallet à la «Åsted Norge». Om du fanget den skyldige vites ikke.

7.

Gjerningspersonen skal ha benyttet seg av en parykk og falsk bart.

8.



Japansk politi benytter seg av en Wii-avatar i jakten på en person mistenkt for å ha stukket av etter en påkjørsel.

9.



Walisisk politi var på utkikk etter denne mannen med hatt.

10.



Politi skyldte på tekniske problemer etter de gikk ut offentlig med denne dataanimerte fantomtegningen. Håret skulle egentlig ha vært blondt, ikke grønt.

11.

Ifølge Buzzfeed skal denne tegningen ha blitt produsert av dataprogrammet E-fit i forbindelse med forsvinningssaken av Madeleine McCann. E-fit er et program politi benytter seg av for å lage polititegninger. Denne tegningen skal være basert på beskrivelsene til en eier av en videobutikk. Den kunne dessverre ikke hjelpe politiet.

12.