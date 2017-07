Politiet hånflirte av mann som fortalte om voldtekt

– For mange handler skammen om den sterke mannsrollen. Om at man skal være den som fikser alt, sier daglig leder i organisasjonen UtsattMann, Jarle Holseter til ABC Nyheter.

Han møter daglig menn med forferdelige voldtekts- og overgrepshistorier, og hører i tillegg skrekkeksempler hvor mannlige ofre som velger å anmelde, ikke blir tatt på alvor.

Holseter synes politiet må komme på banen og si at menn også er velkommen til å melde om overgrep dersom de blir utsatt, slik at tabuet og mørketallene kan fjernes.

Kent Are Johannesen ble vodltatt i 2011. Han ble dopet ned og voldtatt, før han dagen etter våknet opp i sin egen leilighet i Oslo. Det viste seg at voldtektsmannen i tillegg hadde begått tyveri i leiligheten hans i Oslo.

– Jeg opplevde at politiet hadde mer fokus på tyveriet enn på den seksuelle handlingen som var begått, forteller han til ABC Nyheter.

Og det er ikke bare menn som voldtar andre menn.

At kvinner voldtar menn er heller ikke et ukjent fenomen for Holseter i UtsattMann.

– Vi opplever at menn for eksempel forteller at kona bruker sin makt på å ta seg til rette. Mange opplever at hodet sier nei, men at ereksjonen blir det som er avgjørende, særlig når rus er inne i bildet, sier han.

Holseter forteller også at menn som velger å fortelle om slike voldtekter har opplevd å bli fortalt at det må være «kult» å bli voldtatt av en kvinne.