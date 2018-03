Playboymodell Karen McDougal hevder hun har hatt et forhold til Donald Trump

Siden Donald Trump inntok presidentstolen i Det hvite hus i 2016 har en rekke kvinner hevdet å hatt en affære med presidenten.

Mest kjent er tidligere pornostjerne Stormy Daniels, som går rettens vei for å kunne snakke om forholdet.

Nå hevder også den tidligere playboymodellen Karen McDougal at hun har hatt et forhold til Donald Trump, men at hun har fått munnkurv av nyhetsselskapet American Media Inc (AMI).

Det skriver Sky News.

AMI gir ut avisen National Enquirer.

McDougal be kåret til «Playmate of the Year» i 1998. I 2016 skal AMI ha kjøpt rettighetene til McDougals historie om et ti måneder langt forhold til Donald Trump i perioden 2006 - 2007, for 150.000 dollar. Det tilsvarer om lag 1,2 millioner kroner.