Playboy-fotograf fikk gjentatte ganger tilsendt penisbilder fra fremmede menn. Hevnen er fantastisk

I dagens sosiale medie-verden har det utviklet seg en kultur der terskel for å sende meldinger til personer man ikke kjenner, men følger er veldig lav. Dessverre har det seg slik at såkalte direktemeldinger (DM) har blitt et lavtterskeltilbud for noen menn å sende meget upassende meldinger til kvinner. Spør en kjent kvinne eller kvinnelig modell om de har mottatt slibrige tilbud via sine sosiale medie-kontoer, og svaret vil garantert være ja.

En person som har fått oppleve uønsket oppmerksomhet fra menn, er den amerikanske fotografen Atisha Paulson. Amerikaneren arbeider som mote, kunst og magasinfotograf med en forte for å fotografere vakre kvinner. Playboy er blant dem som har benyttet seg av Paulson da de for noen år tilbake gikk over til mer taktfulle bilder av avkledde damer. I tillegg begynte magasinet å republisere bilder tatt av fotografen på deres egen Instagram-konto. Det skulle være starten på et lite hobbyprosjekt for Paulson.

For med oppmerksomheten fra Playboy og hva han selv kaller et «feminint navn», begynte direktemeldinger med slibrige tilbud å renne inn på fotografens Instagram-konto. Mange menn trodde nemlig at det var Paulson som var modell på bildene og forsøkte å komme i kontakt med «modellen».

Det tok ikke lang tid før det dukket opp litt for mange uønskede penisbilder i Paulson innboks.

- Først syntes jeg det var ekkelt, kleint og avskyelig. Selvfølgelig var jeg klar over at menn trakasserte kvinner på nett, men jeg hadde aldri opplevd det på den måten før menn trodde jeg var en dame. Jeg visste ikke hvor enkelt det var å invadere min personlige sfære og på en så seksualisert måte, skriver Paulson i en epost til Side3.

SEND MEG BILDER: Et av Paulsons bilder med en direktemelding fra en mann som jakter på private bilder.

«DU ER SEXY»: En lengre samtale Paulson hadde med en fyr som sendte han melding. Mannen trodde fotografen var modellen på bildet. Det skjer ofte, forteller Paulson Side3.

«DU ER SEXY- DEL 2»: Fotografen forteller at han i begynnelsen publiserte skjermbilder av samtalene han hadde med menn som sendte han meldinger. - Da ble det en slags føljetong, forklarer Paulson.

- De burde tenke over hva de gjør



Fotografen forteller at han i begynnelsen ikke svarte mennene som kontaktet han. Noen ganger tok han kanskje en skjermdump av forespørselen, men dett var dett. Etter hvert som det var en økning i antall direktemeldinger, følte Paulson at han ikke gjorde nok for å ta «grisene».

- Etterhvert begynte jeg å svare dem, men som oftest bare for å tulle med dem med mål om å latterliggjøre dem offentlig. Om ikke noe annet, så i hvert fall få avsenderne til å tenke over hva de er de gjør og sender til fremmede folk.

DEN GODE SAMTALE: Bildet viser et utdrag fra en samtale Paulson hadde med en beiler og som havnet i fotografens kunstmagasin «DM».

FAMILIFEDRE: Paulson forteller at flere av mennene som sendte han ufine og seksualiserte meldinger, er godt gift og med barn. - Det viser at det eksisterer et dyptliggende kvinnehat i vår kultur, mener fotografen.

Til Side3 sier Paulson at han ikke tror det er noe man kan si til personer som sender slike meldinger for å få dem til å slutte.

- For å være helt ærlig tror jeg det er ingenting du kan si til dem som de ikke allerede vet eller har hørt, mener fotografen.

VIL HA UNDERTØY: Menn etterspør ikke bare bilder og seksuelle tjenester, men også brukt undertøy.

Paulson tok så skjermdump av samtalene han hadde med menn som forsøkte å komme i kontakt med han. Bildene publiserte han på Instagram. Responsen var massiv og trigget en tanke om noe mer enn bare å latterliggjøre menn som tråkket over en grense.

- Jeg hadde ingen større tanke om at resultatet av disse bildene ville manifestere seg til en større kommentar om den mørke verden av trakassering og kvinnehat som eksisterer i vår kultur, forklarer fotografen.

IKKE FORTELL DETTE TIL KONA: Paulson forteller at han i begynnelsen bare tullet med mennene som sendte han meldinger. Det var først da meldingene rant inn og han ble klar over omfanget at det utviklet seg til et kunstprosjekt.

MENNESKE: Det var ikke alltid mennene Paulson pratet med hang helt med på samtalen som ble ført.





I samarbeid med et galleri i Los Angles, har Paulson trykket opp et magasin i 150 eksemplarer. Magasinet har fått navnet «DM» og viser fotografens egne bilder sammen med de slibrige meldingene han har fått fra fremmede menn. Magasinet er blitt en hit og er utsolgt for lenge siden.

POPULÆRT MAGASIN: Kunstprosjektet «DM» ble raskt utsolgt. Her et bilde av magasinet.

Paulson sier han ikke er redd for rettslige skritt fra mennene som har sendt han meldinger og at hans fotografer har beroliget ham om at det han gjør er lovlig. Verre er det med reaksjonen fra mennene som sender meldingene.

- Da mennene oppdaget at jeg publiserte bilder av samtalene våre ble de sinna og ba meg fjerne det. I stedet la jeg ut flere bilder, så det ble en slags føljetong.

Det har ikke Paulson tenkt å gjøre, og nå er mange av meldingene foreviget med kunsten.