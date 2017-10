Piloten Lindy er stjerne på Instagram

Med selfier fra cockpiten på store passasjerfly og små drypp fra hennes glamorøse liv har den 24 år gamle piloten Lindy Mariëlle Kats blitt en aldri så liten Instagram-hit.

POPULÆR: Den 24 år gamle piloten Lindy Mariëlle Kats fra Nederland har 80.000 følgere på Instagram-kontoen sin @pilot_lindy. Hun begynte å legge ut bilder der for å oppdatere venner og familie, men så ballet det på seg. Foto: Instagram/pilot_lindy

24-åringen - som per nå har nesten 80.000 følgere på Instagram - er født i Nederland, men bor for tiden i Italia.

- Jeg laget Intagram-profilen for å dele det som skjer med familie og venner, siden jeg bor langt unna dem. Jeg forventet aldri at den skulle bli så stor, og jeg kan ikke skjønne at det finnes så mange som synes at livet mitt er interessant, sier hun til Daily Mail.

Hun legger til at hun synes det er fantastisk at hun kan inspirere, men at hun aldri poster noe for å skryte.

24-åringen brenner for pilotyrket, og har startet sin egen You Tube-kanal for å oppmuntre andre til å bli piloter. Før hun selv tok utdannelsen trodde hun at det å bli pilot nesten var uoppnåelig for henne.

- Jeg trodde det var for dyrt og vanskelig. Men etter å ha undersøkt litt fant jeg ut av at det ikke var umulig i det hele tatt. Det er knallhard jobbing for å klare det, men det er det verdt.

Her er et utdrag fra 24-åringens Instagram-konto: