Paris Jackson svarer kritikerne etter toppløs-bilde

De siste årene har Michale jacksons datter paris blitt populær, både i media og som merkenavn. Hun fikk nylig kontrakt med verdens største modellbyrå IMG Models, og har allerede prydet diverse magasin-forsider.

Men den blåøyde 18-åringen skaper også kontroverser, senest da hun postet et bilde av seg selv da hun solte seg toppløs og sammen med valpen sin. Brystene skjulte hun ved bruk av marihøne emojis.

Kritikerne mente hun var både et dårlig forbilde og at hun spiller på sex.

Paris selv har svart de som kom med negativ tilbakemeldinger, og avviser at hun spiller på seksualitet.

- Jeg sier det igjen til alle de som stiller spørsmål ved hva jeg står for og hvordan jeg uttrykker meg. Nakenhet begynte som en bevegelse for å gå tilbake til naturen, uttrykke frihet, være sunnere, og ble også kalt en filosofi. Å være naken er en del av det som gjør oss menneskelige. For meg hjelper det meg til å føle meg nærmere knyttet til moder jord.

- Jeg er vanligvis naken når jeg gjør hagearbeid. Det er faktisk en vakker ting og du trenger ikke å gjøre det til noe seksuelt, slik mange i Hollywood-stjerner (og media) gjør.

- Ikke bare er kroppen din et tempel og bør tilbes som et, men det å være feminist er også å kunne uttrykke deg selv på den måten du vil, om det er å være konservativ og bruke masse klær eller vise deg selv, skriver hun og fortsetter med å skrive at det å være naken knytter oss nærmere joden.

Muligens litt hippie-vibber der, men Paris har et poeng i at det er en selv som bestemmer hvordan man er, og at nakenhet ikke bare er seksualitet.

- Dersom det får noen av dere til å føle ubehag så forstår jeg det, og dere trenger ikke følge meg (på instagram, red.anm.). Men jeg kan ikke beklage for dette på noen måte. Det er slik jeg er og jeg nekter å slutte med det, og å holde det jeg tror på hemmelig.

