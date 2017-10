På ti år taper staten 25 milliarder kroner på elbilene

Avgiftsinntektene fra biler har sunket med rundt 25 milliarder på 10 år, skriver Aftenposten. Mens bilavgiftsinntektene lå på 70 milliarder kroner i 2007, anslås de til å ligge på rundt 44 milliarder kroner i 2018.

Samtidig har tallet på kjøretøyer steget med 20 prosent fra 2007 til i fjor, så om man regner per kjøretøy har staten opplevd nesten en halvering av inntektene fra bilavgiftene de siste ti årene.

- Dette har for flere regjeringer vært en villet utvikling. En del av klimapolitikken er å bytte ut bilparken for å få ned utslippene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) til Aftenposten.

Den største delen av fallet handler om «avgift på kjøp av bil». Her har statens inntekter sunket fra 34 milliarder i 2007, til 17,4 milliarder i 2018.

Elbilene har fått spesielt store lettelser. Tall fra begynnelsen av 2017 viste at det i 2016 ble solgt 155.000 nye personbiler her i landet, men bare 24.000 av dem var nullutslippbiler. Nå skriver Aftenposten at det ligger an til at nesten hver femte nye personbil i 2017 er en nullutslippsbil, mens andelen var nær null i 2010.

Den miljøvennlige bilpolitikken har ført til at CO2-utslippet fra nye personlbiler har sunket fra 180 gram/km på 2000-tallet til 93 gram/km i fjor.