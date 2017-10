Ordfører om mystisk arkeologisk funn i Tyskland: - Kan være nødt til å omskrive menneskets historie

Nyheten om at arkeologer i Tyskland har funnet to karamellfargede tenner som har tilhørt en primat som levde for mellom ni og ti millioner år siden, har skapt overskrifter i en rekke internasjonale medier, deriblant National Geographic.

En rekke medier, deriblant The Independent, International Business Times og USA Today, skriver at funnet kan føre til at vi må «omskrive historien».

Men stemmer dette? Ikke hvis vi skal tro ekspertene National Geographic har snakket med. De mener oppdagelsen er overdrevet av media, og er ikke urolige for at historiebøkene må skrives om.

LES OGSÅ: Fire spor av menneskets evolusjon du kan finne på kroppen din

- Tydelig apetenner



Men at funnet av tennene er interessant, ser de fleste ut til å være enige om.

Arkeologene anslår at tennene, som ble funnet i Eppelsheim, er rundt 9,7 millioner år gamle. Herbert Lutz, som leder studien og er direktør for Mainz Natural History Museum, sier at arkeologene har vært forundret over tannfunnet i lang tid. Forundringen bunner i at arkeologene mener tennene ser ut til å komme fra det eldre fortidsmennesket «Australopithecus afarensis», også kjent som «Lucy», som levde for litt over tre millioner år siden.

- De er helt tydelig apetenner. De minner om afrikanske funn som er fire til fem millioner yngre enn de fossilene som nå er gravd ut i Eppelsheim. Her har vi hatt veldig flaks, men det er også et stort mysterium, uttaler Lutz til tyske Merkurist, ifølge International Business Times.

I studien, publisert på ResearchGate, skriver forskerne at lignende tenner aldri har vært funnet i Europa eller Asia før.

På en pressekonferanse tok ordføreren i Mainz, Michael Ebling, begeistringen til et nytt nivå ved å antyde at den veletablerte teorien om at mennesket har sin opprinnelse i Afrika, kan være feil:

- Jeg vil ikke overdramatisere det, men min hypotese er at vi kommer til å måtte omskrive menneskets historie etter i dag.

100 ganger så gamle



Men ifølge National Geographic, er ekspertene uenige med ordføreren. De sier i stedet at det ikke er grunn til å så tvil rundt teorien om at mennesket kommer fra Afrika.

Ekspertene minner om at vi må skille mellom tre grupper: det moderne mennesket, «hominini», som er en større underfamilie som inkluderer mennesket og våre næreste slektninger, og «hominoida»/«hominoider», som er en enda større overfamilie og inkluderer både hominini, gorillaer og andre aper.



Forskere og arkeologer har opp gjennom årene samlet betydelig med bevis på at det moderne mennesket forlot Afrika tidligst for 120.000 år siden, men mest sannsynlig mellom 50.000 og 80.000 år siden. Tennene som ble funnet i Eppelsheim er rundt 100 ganger så gamle, og sier derfor ingenting om mennesket, men kan i stedet belyse hvor og hvordan de eldste hominidene levde.



- Mye styr for ingenting



Det er også noen eksperter som setter spørsmålstegn ved hvorvidt tennene stammer fra hominidene i det hele tatt.

Paleontolog Bence Viola, som er ekspert på tenner som stammer fra menneskets slektninger, er en av dem. Han tror ikke tennene stammer fra verken hominini eller hominoida, og får støtte fra en rekke andre eksperter.

- Jeg tror det er mye styr for ingenting her, sier Viola.

Mange av eksperter Nat Geo kontaktet tror tennene stammer fra en fossil menneskeape ved navn «Pliopithecus», som bodde i Europa og Asia for mellom syv og 17 millioner år siden, og er en veldig fjern slektning av mennesket.

Herbert Lutz, som har ledet studien i Eppelsheim, understreker at han og hans kolleger så vidt har begynt granskningen av tennene. Han er derfor tydelig på at det er for tidlig å konkludere med noe som helst.

- Forhåpentligvis vil vi, om et eller to år, kunne si mer om hva vi faktisk har foran oss, sier Lutz i et intervju med Research Gate.